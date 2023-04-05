Суд оштрафовал форварда «Металлурга» Кошелева на 2,2 млн рублей за дачу взяток для уклонения от службы в армии и поступления в университет

Семен Кошелев оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взяток для уклонения от армии

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по делу форварда « ».

«Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу», – сказано в приговоре.

В ходе процесса хоккеист признался, что давал взятки, чтобы получить военный билет и поступить в университет.

Общая сумма взяток составила около 720 тысяч рублей. Гособвинитель просил суд в Уфе оштрафовать хоккеиста на 3 миллиона рублей.

частично признал вину. Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учитывать, что Семен имеет положительную характеристику, малолетнего ребенка на иждивении и пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Ранее виновными в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета были признаны бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев (оштрафован на 2 млн рублей), Владислав Лукин (оштрафован на 2,2 млн рублей) и Анвар Сулейманов (5 лет лишения свободы условно), а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров (оштрафован на 400 тысяч рублей).