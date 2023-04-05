Суд оштрафовал форварда «Металлурга» Кошелева на 2,2 млн рублей за дачу взяток для уклонения от службы в армии и поступления в университет

Теги Металлург Мг происшествия КХЛ Семен Кошелев Р-Спорт деньги Хоккей

Семен Кошелев оштрафован на 2,2 млн рублей за дачу взяток для уклонения от армии

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по делу форварда «Металлурга».

«Суд постановил назначить Кошелеву штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить после вступления приговора в силу», – сказано в приговоре.

В ходе процесса хоккеист признался, что давал взятки, чтобы получить военный билет и поступить в университет.

Общая сумма взяток составила около 720 тысяч рублей. Гособвинитель просил суд в Уфе оштрафовать хоккеиста на 3 миллиона рублей.

Семен Кошелев частично признал вину. Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учитывать, что Семен имеет положительную характеристику, малолетнего ребенка на иждивении и пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной.

Ранее виновными в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения военного билета были признаны бывшие игроки «Салавата» Михаил Воробьев (оштрафован на 2 млн рублей), Владислав Лукин (оштрафован на 2,2 млн рублей) и Анвар Сулейманов (5 лет лишения свободы условно), а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров (оштрафован на 400 тысяч рублей). 

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6 комментариев

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Red_right_wing
так в армию теперь пойдет или как?
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Ken10
так сразу бы ему сказали - он бы просто на сбер по номеру перевел
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Ko Vi
очень интересно, что не слышно об участии в качестве фигурантов ВУЗов и военкоматов, как-будто они и не при делах, ночью пришли взяли дипломы и военники и оставили деньги в тумбочке
+1
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Mohnatiy
Не обеднеют. И в армию не пойдут, что характерно.
+6
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Олег
Прям целую банду накрыли. Интересно сейчас
что в АРМИЮ всех заберут. 🤣 и диплом отберут.
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5kywn5cddd
Ну норм! На месячную зарплату оштрафовали:)
+7
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