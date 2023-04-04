Обвинение просит суд оштрафовать форварда «Металлурга» Кошелева на 3 млн рублей за дачу взяток для уклонения от армии и поступления в университет

Теги Металлург Мг происшествия КХЛ Семен Кошелев Р-Спорт деньги Хоккей

Семену Кошелеву грозит штраф за дачу взяток с целью уклонения от армии

Напомним, ранее нападающий «Металлурга» признался, что давал взятки, чтобы получить военный билет и диплом о высшем образовании. Общая сумма взяток составила около 720 тысяч рублей.

Гособвинитель попросил суд в Уфе оштрафовать хоккеиста на 3 миллиона рублей. Кошелев частично признал вину. Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учитывать, что Семен имеет положительную характеристику, малолетнего ребенка на иждивении и пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной.

«Кошелев активно способствовал раскрытию преступления, выявлению всех участников, совершил преступление впервые. Прошу по части дачи взятки за военный билет переквалифицировать на «покушение на дачу взятки», потому что военком не получал взятку. Прошу назначить мягкое наказание», – сказал адвокат игрока. 

«Прошу строго не судить. Впредь таких ошибок совершать не буду, прошу учесть, что есть ребенок и жена», – сказал суду Кошелев. 

Приговор по этому делу будет вынесен 5 апреля. 

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7 комментариев

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Даня Чебыкин
Ответ Johny85
Думаю, как раз те... Если два года жизни в пустоту выкидывать не стали
без комментариев
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Johny85
Ответ Даня Чебыкин
не те книжки люди читали в детстве. не те.
Думаю, как раз те... Если два года жизни в пустоту выкидывать не стали
0
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Даня Чебыкин
Ответ Johny85
Половина призывников за деньги откупились в свое время, но вот Кошелев гад какой.... И Федотов) У меня из 20 ребят выпуска в армии были 2. Остальные решили. Сюр очередной
не те книжки люди читали в детстве. не те.
0
0
0
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Johny85
Половина призывников за деньги откупились в свое время, но вот Кошелев гад какой.... И Федотов) У меня из 20 ребят выпуска в армии были 2. Остальные решили. Сюр очередной
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Сергей Подречнев
Интересно, а как остальные от армии отмазываются?
+2
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Олег
Там уже ваенкому 6 лет условно дали.
Так что штрафом и обойдётся, 3 м для Семёна
не большие деньги....Теперь будет знать как
взятки сувать.
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Basil Poliduris
Скоро Федотов дембельнется
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