Обвинение просит суд оштрафовать форварда «Металлурга» Кошелева на 3 млн рублей за дачу взяток для уклонения от армии и поступления в университет

Семену Кошелеву грозит штраф за дачу взяток с целью уклонения от армии

Напомним, ранее нападающий « » признался, что давал взятки, чтобы получить военный билет и диплом о высшем образовании. Общая сумма взяток составила около 720 тысяч рублей.

Гособвинитель попросил суд в Уфе оштрафовать хоккеиста на 3 миллиона рублей. Кошелев частично признал вину. Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учитывать, что имеет положительную характеристику, малолетнего ребенка на иждивении и пришел в правоохранительные органы с явкой с повинной.

«Кошелев активно способствовал раскрытию преступления, выявлению всех участников, совершил преступление впервые. Прошу по части дачи взятки за военный билет переквалифицировать на «покушение на дачу взятки», потому что военком не получал взятку. Прошу назначить мягкое наказание», – сказал адвокат игрока.

«Прошу строго не судить. Впредь таких ошибок совершать не буду, прошу учесть, что есть ребенок и жена», – сказал суду Кошелев.

Приговор по этому делу будет вынесен 5 апреля.