Фетисов о Лайпсике и паспорте РФ: «Что неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России. Надеюсь, что у него будет много последователей»

Вячеслав Фетисов считает, что Брендан Лайпсик вдохновит других атлетов получать паспорт РФ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

«Что в этом неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России, если он принимает такое непростое в нынешней политической ситуации решение.

Хороший пример того, как люди относятся к нашей стране и нашим людям, зная ситуацию изнутри. Положительный момент, надеюсь, что у него будет много последователей», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.