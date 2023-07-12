Фетисов о Лайпсике и паспорте РФ: «Что неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России. Надеюсь, что у него будет много последователей»

Теги СКА Вячеслав Фетисов КХЛ Политика Брендан Лайпсик натурализация ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что Брендан Лайпсик вдохновит других атлетов получать паспорт РФ.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину. 

«Что в этом неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России, если он принимает такое непростое в нынешней политической ситуации решение.

Хороший пример того, как люди относятся к нашей стране и нашим людям, зная ситуацию изнутри. Положительный момент, надеюсь, что у него будет много последователей», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Одни преимущества: крепкая независимая экономика, свобода слова, независимые суды, честные демократические выборы, миролюбивая власть, полное соблюдение прав человека, отличная медицина, особенно в регионах. Может забыл чего?
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s_h_a_m_a_n
Поподробнее про преимущества можно?
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ilya1809
Ответ Ебздрогыч
Одни преимущества: крепкая независимая экономика, свобода слова, независимые суды, честные демократические выборы, миролюбивая власть, полное соблюдение прав человека, отличная медицина, особенно в регионах. Может забыл чего?
Забыл добавить что все кто взял гражданство РФ, живут здесь все свободное время, и Сигал и Тагава, и Депардье, прям за ушми не вытащишь)
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+5
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fregat96
Знавали мы граждан и познаменитее, типа Депардье. Что не сделаешь ради временной выгоды.
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Денис Давыдов
Ответ Ебздрогыч
Одни преимущества: крепкая независимая экономика, свобода слова, независимые суды, честные демократические выборы, миролюбивая власть, полное соблюдение прав человека, отличная медицина, особенно в регионах. Может забыл чего?
свобода слова то полная, может оскорблять жен одноклубников за спиной сколько угодно🤣
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maks44
Все преимущества сосредоточены в основном у Фетисова и ему подобных.
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leon01
Последоватили Лайпсике
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Забор Высоков
Вы потом этого Лайпсика с лекциями по стране пустите...
Надо чтобы он и населению разъяснил про эти преимущества.
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Melnikov1968
Вот если бы отказали в гражданстве. Посмотрел бы тогда на лица Ротенберга и Фетисова. Чтобы они в таком случае говорили?
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Айвенго
Ага, аки Фернандес, исключительно по любви к стране, а не доллару)))
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Alek88
парень понимает, что в цивилизованных странах его ждет экстрадиция и бутылка правосудия
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dosatuy
Зачем он нам??? Нас и так 140 000 000
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