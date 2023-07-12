Фетисов о Лайпсике и паспорте РФ: «Что неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России. Надеюсь, что у него будет много последователей»
Вячеслав Фетисов считает, что Брендан Лайпсик вдохновит других атлетов получать паспорт РФ.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг вчера сообщил, что 29-летний канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.
«Что в этом неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России, если он принимает такое непростое в нынешней политической ситуации решение.
Хороший пример того, как люди относятся к нашей стране и нашим людям, зная ситуацию изнутри. Положительный момент, надеюсь, что у него будет много последователей», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
Надо чтобы он и населению разъяснил про эти преимущества.