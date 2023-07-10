КХЛ о возможном запрете на возвращение из НХЛ: «Мнение Гимаева-младшего не имеет отношения к лиге. Не готовы комментировать слухи»
КХЛ прокомментировала информацию о возможном запрете на возвращение в лигу из НХЛ.
На фоне ситуации с голкипером Иваном Федотовым бывший хоккеист клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший заявил, что лига может на несколько лет запретить возвращаться в лигу, если игрок уедет в НХЛ с действующим контрактом.
«Личное мнение эксперта Гимаева-младшего не имеет отношения к лиге. В этой связи нам здесь нечего комментировать.
Все официальные решения публикуются на сайте лиги, а слухи и чье-то мнение по тому или иному вопросу мы комментировать не готовы. Спасибо за понимание», – сообщили в пресс-службе лиги.
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