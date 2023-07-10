КХЛ о возможном запрете на возвращение из НХЛ: «Мнение Гимаева-младшего не имеет отношения к лиге. Не готовы комментировать слухи»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Сергей Гимаев-младший Иван Федотов Хоккей

КХЛ прокомментировала информацию о возможном запрете на возвращение в лигу из НХЛ.

На фоне ситуации с голкипером Иваном Федотовым бывший хоккеист клубов КХЛ Сергей Гимаев-младший заявил, что лига может на несколько лет запретить возвращаться в лигу, если игрок уедет в НХЛ с действующим контрактом.

«Личное мнение эксперта Гимаева-младшего не имеет отношения к лиге. В этой связи нам здесь нечего комментировать.

Все официальные решения публикуются на сайте лиги, а слухи и чье-то мнение по тому или иному вопросу мы комментировать не готовы. Спасибо за понимание», – сообщили в пресс-службе лиги.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

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4 комментария

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Ilya88
Ответ Кеша
Гимаев младший всего лишь сын легендарного Сергей Наилича. Если все дети великих будут позиционировать себя в роли экспертов , то такой винегрет получится.
Он то поиграл . А где ты поиграл Кеша?
+5
-2
+3
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Кеша
Гимаев младший всего лишь сын легендарного Сергей Наилича. Если все дети великих будут позиционировать себя в роли экспертов , то такой винегрет получится.
+3
-1
+2
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Picachu
Гимаев имеет вес в лиге как руководитель? или он просто от балды сказал это и ничего не решает ?
+1
0
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