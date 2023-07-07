К 6 годам тюрьмы приговорили предпринимателя, помогавшего Кошелеву и экс-игрокам «Салавата» освобождаться от армии и получать водительские права

Теги Салават Юлаев Металлург Мг СКА происшествия КХЛ Уфа Михаил Воробьев Семен Кошелев Владислав Лукин Анвар Сулейманов Хоккей

Вынесен приговор предпринимателю, помогавшему спортсменам с военными билетами и дипломами.

38-летний Фарит Самигуллин признан виновным в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и даче взятки должностному лицу. По версии следствия, которую подсудимый не отрицал, он за деньги помогал знакомым спортсменам получать военные билеты, дипломы о высшем образовании и новые категории водительских удостоверений.

Самигуллин приговорен к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 3 млн рублей. Гособвинение просило приговорить подсудимого к аналогичному сроку, но в колонии строгого режима.

Самигуллин сообщил, что помогал в получении военных билетов бывшим игрокам «Салавата Юлаева» Михаилу Воробьеву, Владиславу Лукину и Анвару Сулейманову, а также нападающему «Металлурга» Семену Кошелеву и экс-футболисту молодежной команды «Уфы» Дмитрию Белозерову. Для этого подсудимый давал взятки сотруднику военного комиссариата Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы Константину Воропаеву, которого ранее приговорили к 6 годам условно и штрафу в 1,8 млн рублей.

Комментируя четыре эпизода мошенничества, Фарит Самигуллин пояснял, что от Кошелева он получил 40 тысяч рублей, от Сулейманова – 158 тысяч, от Дмитрия Белозерова – 175 тысяч, от Михаила Воробьева – 200 тысяч.

Эти деньги предназначались Выропаеву, но Самигуллин оставил их себе, равно как и 70 тысяч рублей, которые ему передал Лукин за помощь в получении водительских категорий.

Мужчина полностью признал вину. Пойти на преступления, по его словам, его вынудила нужда: двое из трех его детей нуждаются в лечении и услугах репетиторов.

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7 комментариев

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Ovi174
А сотрудники военкомата и гаи, которые получали взятки и помогали предпринимателю тоже сроки получат? Или только одного крайнего нашли?
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BOBBYHULL
Странно, что сотрудник военкомата при этом получил условный срок.
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Игорь Игорев
Ответ BOBBYHULL
Странно, что сотрудник военкомата при этом получил условный срок.
Если б судья вынес реальный срок, то был бы разжалован, а также и осужден за дискредитацию сами знаете чего.
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shinobig
А чем это дело от дела Федотова отличается кто нибудь понимает? Почему одного отправили в армию на год, а другие испугом отделались?
0
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Ачиваков Марат
Ужас, ужас!
0
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Stewart D.
Ответ Ovi174
А сотрудники военкомата и гаи, которые получали взятки и помогали предпринимателю тоже сроки получат? Или только одного крайнего нашли?
оставайся где стоишь. Щас подъедем пообщаемся
+1
-1
0
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Игорь Игорев
Ответ shinobig
А чем это дело от дела Федотова отличается кто нибудь понимает? Почему одного отправили в армию на год, а другие испугом отделались?
Там месть, а здесь показуха. Чего непонятного?
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