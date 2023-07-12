Минское «Динамо» заключило пробный контракт с форвардом Буйницким. Он не играл с сентября и мог закончить карьеру

Теги Динамо Минск КХЛ Дмитрий Буйницкий Хоккей

Дмитрий Буйницкий вернулся в минское «Динамо».

Белорусский клуб объявил о подписании пробного контракта с 26-летним нападающим.

Буйницкий дебютировал за минчан в сезоне КХЛ-2014/15, став самым молодым игроком, который выходил на лед в составе «зубров». В сентябре 2022 года игрок расторг контракт с «Динамо». Сообщалось, что он может завершить карьеру. С тех пор Дмитрий нигде не играл.

Всего в КХЛ за минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» Буйницкий провел 163 игры, набрал 28 (18+10) очков.

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