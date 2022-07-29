Дмитрий Буйницкий: «Здорово, когда приезжают такие игроки, как Емелин, Жердев. У них большой опыт. На них смотришь и многому учишься»

подвел итоги контрольного матча с «Сибирью» (3:2).

– Учитывая, что это первый матч предсезонки, то сыграли неплохо. Первый период получился сумбурным. Дальше от периода к периоду прибавляли. Делали все, что нарабатывали во время тренировок.

Играли в четыре звена, у нас много молодых ребят. Все вполне хорошо себя проявили. Видно, что могут играть по системе, выполнять задание тренеров.

Хочется отметить, что у нас сложился хороший коллектив: все подсказывают, помогают. Все дружные, готовы биться друг за друга. Это приятно видеть. И здорово, когда приезжают такие хоккеисты, как , . У них большой опыт. На них смотришь и многому учишься.

В целом, положительные эмоции после игры. Ждем следующий матч.

– Если смогли прибавить по ходу матча, значит, хорошие физические кондиции.

– Пока рано говорить. Все-таки команда под нагрузками. Главное, что каждый игрок готов достать из себя максимум. И тренеры грамотно нас подготавливают.

– Поддержка зрителей чувствовалась?

– Конечно, спасибо болельщикам. В будний день пришли и поддержали. И еще отмечу момент, когда Шон Лалонде постоял за себя, показал, какой у нас командный дух. Коллектив новый, но уже виден характер. Это важно, – сказал нападающий минского «Динамо».

Чесалин подрался с Лалонде и жестом перерезал горло в контрольном матче между минским «Динамо» и «Сибирью»