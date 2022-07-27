Емелин о минском «Динамо»: «Хочется не только выйти в плей-офф, но и пройти как можно дальше»

поделился впечатлениями после перехода в минское .

– Отличное настроение. Рад оказаться в минском «Динамо». Команда собирается хорошая. Есть все шансы успешно провести регулярку и результативно выступить в плей-офф. Самые большие ожидания перед стартом сезона.

– Что успел обсудить с тренерским штабом, с руководством?

– Познакомились, пообщались. В общих чертах обсудили работу. Но более обстоятельный разговор еще впереди, все-таки я еще не так долго в Минске.

– Наверняка, есть знакомые в команде. Видел, как общался с Дмитрием Буйницким, .

– Да, ребят знаю. Но еще не вся команда собралась. А с Димой обсуждали разные бытовые вопросы. Мне интересно, как все устроено в клубе, в городе.

– Твоя супруга из Беларуси. Это было дополнительным стимулом при выборе клуба?

– Прежде всего, рассматривали сами предложения: заинтересованность клуба, амбиции, цели. Так совпало, что супруга из Беларуси, родители живут недалеко от Минска, будут помогать с ребенком. Рад быть здесь. Летом поддерживал форму. Теперь вместе с командой надо поработать в межсезонке.

– По пути в отдел кадров в коридоре рассматривал фотографии, рассказывал об «Минск-Арене».

– Да, это одна из лучших арен в . Тут потрясающая атмосфера: приходит много болельщиков, они фантастически поддерживают команду. Запомнил это, когда приезжал сюда. С одной стороны, тяжело было, потому что так болеют за команду хозяев. Но все равно классно играть в такой обстановке. Теперь буду играть на «Минск-Арене» за команду хозяев.

– Наверняка все рассчитывают на твой опыт. У тебя за плечами победы на чемпионатах мира, три Кубка Гагарина.

– Конечно, буду делать все, что в моих силах. Буду помогать и на площадке, и за ее пределами. Хочется не только выйти в плей-офф, но и пройти как можно дальше, ставить самые высокие цели.

– Какое любимое место в Минске?

– Много. Не первый год приезжаем сюда летом. Хотелось бы еще побывать в Бресте. Еще ездили в Мирский замок – очень понравилось. А в «Бобруйске-Арене» доводилось тренироваться, чтобы поддерживать форму, – сказал российский защитник.