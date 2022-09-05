Меркли об игре на «Минск-Арене»: «Это особенные эмоции. Классная поддержка. Хочется продолжать радовать болельщиков минского «Динамо»

поделился впечатлениями от выступления за минское «Динамо».

– Как тебе первый матч на «Минск-Арене», одна из самых заполняемых в Европе?

– Это особенные эмоции. Классная поддержка. Хочется продолжать радовать болельщиков «Динамо». И побеждать, и побеждать, и побеждать.

– Освоился в Минске?

– Да, тут много парков, хороших мест для прогулок. И отмечу рестораны с вкусной едой: «Bloom Eatery», «Fabriq».

– Кто в раздевалке сидит рядом с тобой?

– и Дима Буйницкий. С обоими хорошо общаюсь, Дима отлично знает английский. Но сейчас у него другое расписание, так как он восстанавливается после повреждения. С Козуном, понятное дело, хорошая коммуникация, мы из одного города, давно знакомы.

– тебя в шутку называется персонажем из мультфильма «Чип и Дейл». Как ты отреагировал на это?

– Это забавно. Возможно, похож на кого-то из этих персонажей. Дима – очень позитивный парень, многим дает прозвища, – сказал нападающий минского .