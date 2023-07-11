Быков о Лайпсике и лимите: «Не сторонник думать плохо, что в коростных целях принимают гражданство. СКА бравирует молодыми игроками, забрав их у других клубов»

Теги СКА Вячеслав Быков КХЛ лимит на легионеров Брендан Лайпсик Хоккей

Вячеслав Быков дал комментарий о желании Брендана Лайпсика получить гражданство РФ.

– Мое мнение, что в современном мире, какую бы мы сферу деятельности не занимали, и в России в том числе, возможность привлекать иностранных специалистов имеет место быть.

И многие страны, в том числе Россия имеет с некоторыми странами юридические возможности получить двойное гражданство. Это во-первых.

Во-вторых, есть еще законы спортивные, которые означают, что спортсмен, не заигранный за национальную сборную своей страны, имеет право поменять спортивное гражданство, и потом играть в другой стране за другую сборную команду.

В Россию иностранцев приглашают для того, чтобы использовать их знание, их опыт, их мастерство, и в то же время чтобы они могли передавать свой опыт нашим специалистам или если это хоккей, то молодым ребятам.

А то, что человек захотел поменять гражданство, это выбор лично его. И здесь мне сложно сказать, чем обоснован его выбор. Надеюсь, это не политическое, хотя всякое может быть.

– Не говорит ли это о том, что в КХЛ зря ужесточили лимит на легионеров?

– Ну, знаете, это как искать мышь в темной комнате. Не знаю, связано ли это.

Я не сторонник думать плохо, например, что в корыстных целях принимают гражданство или нашли какую-то такую брешь в законе, когда можно так делать. Я не вижу смысла.

У СКА достаточно молодых игроков, они сами этим бравируют, что у них много хороших молодых, которые они забрали в разных клубах, но дают возможность развиваться, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

1 комментарий

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heyoka
Коростные цели))))) Ох, спортс, спортс
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