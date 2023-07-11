Митчелл и «Бостон» подписали контракт на год и 775 тысяч долларов, избежав арбитража

Теги Бостон НХЛ Иэн Митчелл деньги Хоккей

«Бостон» объявил о заключении однолетнего соглашения с защитником Иэном Митчеллом.

24-летний канадец заработает за сезон 775 тысяч долларов.

Таким образом, стороны избежали арбитража, слушание было назначено на 26 июля.

Митчелл перешел в «Бостон» в конце июня в результате обмена с «Чикаго», где игрок получал в среднем 925 тысяч в год.

В 35 матчах прошлого чемпионата НХЛ Митчелл набрал 8 (1+7) очков.

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1 комментарий

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Коршунов-73
Контракт односторонний, чем то он Суини понравился)
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