«Бостон» обменяет Тэйлора Холла в «Чикаго». У канадца был запрет на обмен в 16 клубов – и «Блэкхокс» среди них не было
«Бостон» готов к обмену Тэйлора Холла в «Чикаго».
«Брюинс» и «Блэкхокс» работают над деталями обмена, по итогам которого 31-летний канадский нападающий перейдет в «Чикаго».
Контракт Тэйлора Холла с зарплатой 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.
В договоре хоккеиста был предусмотрен запрет на обмен в 16 клубов лиги – и «Чикаго» среди них не было.
Форвард набрал 36 (16+20) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф – 8 (5+3) баллов в 7 играх.
4 комментария