«Бостон» обменяет Тэйлора Холла в «Чикаго». У канадца был запрет на обмен в 16 клубов – и «Блэкхокс» среди них не было

Теги возможные переходы Бостон Чикаго НХЛ Тэйлор Холл Хоккей

«Бостон» готов к обмену Тэйлора Холла в «Чикаго».

«Брюинс» и «Блэкхокс» работают над деталями обмена, по итогам которого 31-летний канадский нападающий перейдет в «Чикаго».

Контракт Тэйлора Холла с зарплатой 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

В договоре хоккеиста был предусмотрен запрет на обмен в 16 клубов лиги – и «Чикаго» среди них не было.

Форвард набрал 36 (16+20) очков в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошедшем сезоне. В плей-офф – 8 (5+3) баллов в 7 играх.

4 комментария

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Alexey Alexeev
Смотря на что)
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kolhoz-ataka
это заявка на Селебрини в следующем году
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Белый офицер
Сдулся Холл окончательно. Ему предпочли Бертуцци.
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Alex Kuznetsov
Ответ Alexey Alexeev
Смотря на что)
На пики точенные
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