«Без русского хоккея маловероятно, что НХЛ обойдется. Мечта любого хоккеиста – играть в самой сильной лиге мира, в НХЛ». Депутат Свищев о Федотове

Депутат Дмитрий Свищев высказался о споре КХЛ и НХЛ из-за Ивана Федотова.

«НХЛ и КХЛ – две четкие и прагматичные организации. Маловероятно, что из-за одного игрока может произойти разрыв в отношениях. Перспективы сотрудничества гораздо больше.

Уверен, что компромисс будет найден, поэтому драматизировать и демонизировать ситуацию я бы не стал. Да, вопросы есть, но они решаемые.

Мечта любого хоккеиста – играть в самой сильной лиге мира, в НХЛ.

Конечно, ребята мечтают о деньгах, славе, игре с лучшими игроками планеты. Ничего плохого в этом нет.

КХЛ на сегодняшний день – вторая по силе лига в мире. Поэтому играть здесь в лучших клубах тоже очень почетно. И деньги ребята зарабатывают хорошие.

Кому не удастся поехать в НХЛ, и здесь могут достойно выступать. С такой ситуацией у молодежи не пропадет мотивация и НХЛ будет приглашать молодежь.

Все-таки школа русского хоккея – одна из самых известных в мире и самых титулованных. Без русского хоккея маловероятно, что НХЛ обойдется», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.