«Без русского хоккея маловероятно, что НХЛ обойдется. Мечта любого хоккеиста – играть в самой сильной лиге мира, в НХЛ». Депутат Свищев о Федотове

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Дмитрий Свищев Политика Иван Федотов Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев высказался о споре КХЛ и НХЛ из-за Ивана Федотова.

«НХЛ и КХЛ – две четкие и прагматичные организации. Маловероятно, что из-за одного игрока может произойти разрыв в отношениях. Перспективы сотрудничества гораздо больше.

Уверен, что компромисс будет найден, поэтому драматизировать и демонизировать ситуацию я бы не стал. Да, вопросы есть, но они решаемые.

Мечта любого хоккеиста – играть в самой сильной лиге мира, в НХЛ.

Конечно, ребята мечтают о деньгах, славе, игре с лучшими игроками планеты. Ничего плохого в этом нет.

КХЛ на сегодняшний день – вторая по силе лига в мире. Поэтому играть здесь в лучших клубах тоже очень почетно. И деньги ребята зарабатывают хорошие.

Кому не удастся поехать в НХЛ, и здесь могут достойно выступать. С такой ситуацией у молодежи не пропадет мотивация и НХЛ будет приглашать молодежь.

Все-таки школа русского хоккея – одна из самых известных в мире и самых титулованных. Без русского хоккея маловероятно, что НХЛ обойдется», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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10 комментариев

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Олег Мохов
ох уж эти вторые армии мира,вторые лиги мира...
+18
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Абзац
Типичный депутат.
1. Запросто обойдется.
2. КХЛ ни разу не прагматичная организация. Это лига по распилу госбабла. Без финансирования со стороны госструктур она загнется в первый же год.
+16
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Дмитрий Кутузов
Ну как-то существовала НХЛ без россиян, и сейчас не пропадёт.
+13
0
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Maxim Shumov
Высказался о ситуации с Федотовым, но все свел на тему нашего могущества и величия. Забыл только добавить про врагов
+8
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Krypton92
Куда же без мнения депутатки на спортивном сайте?
+3
0
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Melnikov1968
И что нового ты сказал о ситуации с Федотовым? Я и без тебя знаю об НХЛ, КХЛ, о хоккее в этих лигах,об игроках. Перестаньте звонить этому дилетанту, он же тупо чешет по одним и тем же лекалам. Меняет только фамилии, иногда страны и время. Ещё бы что-то понимал в этом.
+2
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Tima_Milan
конкурент фетису, третьяшу и бурому
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progexpNN
CHL обходится без россиян. Уже на втором импорт-драфте действует запрет на выбор игроков из МХЛ.
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SerVer
Что такое "русский хоккей? Чем он отличается хотя бы от российского?
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Антон
Ответ Абзац
Типичный депутат. 1. Запросто обойдется. 2. КХЛ ни разу не прагматичная организация. Это лига по распилу госбабла. Без финансирования со стороны госструктур она загнется в первый же год.
Ну уже "маловероятно", а было "вообще капец им, наши всю кассу делают".
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