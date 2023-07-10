Тарасенко по-прежнему интересен «Каролине» и «Оттаве». Переговоры продолжаются

Теги возможные переходы Оттава Каролина НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко по-прежнему интересен «Каролине» и «Оттаве».

31-летний форвард, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, продолжает переговоры с клубами.

Неделю назад сообщалось, что Тарасенко отклонил все предложения, в том числе от «Каролины».

В прошлом сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс». 

Россиянин провел 69 игр в чемпионате НХЛ-2022/23 и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах. 

За карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка. 

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз». 

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 млн долларов.

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16 комментариев

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Fanático
Ответ Jarome
Есть ощущение, что переход в Оттаву будет чем-то вроде пути Дадонова. Каролина куда предпочтительнее из-за того, что в ТОР-6 там есть с кем поиграть.
Топ-6 Оттавы уже не слабее чем у Каролины и только набирает в силу молодости. Потолок того же Штюцле кажется безграничным. Плюс все на хороших длинных контрактах. А вот Каролине ещё Ахо удержать надо, он UFA после этого сезона. Без него там печально будет. Тарас ведь не на год ищет контракт, поэтому выбор Оттавы куда предпочтительнее в спортивной составляющей.
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Павел Романов
Ответ Jarome
Есть ощущение, что переход в Оттаву будет чем-то вроде пути Дадонова. Каролина куда предпочтительнее из-за того, что в ТОР-6 там есть с кем поиграть.
Я думаю, что кто сколько предлагает денег и какие налоги в штатах и провинциях для него сейчас играет большую роль нежели желание играть в контендере с интересным составом. Может так статься, что это последний контракт, а КС уже есть.
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MetalFox
Ответ Jarome
Есть ощущение, что переход в Оттаву будет чем-то вроде пути Дадонова. Каролина куда предпочтительнее из-за того, что в ТОР-6 там есть с кем поиграть.
А в Оттаве типа не с кем? Штюцле, Ткачак, Жиру, Норрис, Батерсон
+5
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Jarome
Есть ощущение, что переход в Оттаву будет чем-то вроде пути Дадонова. Каролина куда предпочтительнее из-за того, что в ТОР-6 там есть с кем поиграть.
+7
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+3
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dosatuy
В Оттаве наверное много не предложат а иначе какой смысл был Дебринкета отпускать.
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Владимири Йолкиннен
Ответ dosatuy
В Оттаве наверное много не предложат а иначе какой смысл был Дебринкета отпускать.
он сам не хотел там играть
+1
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MetalFox
Ответ Fanático
Он умер 1.5 года назад. Сейчас франшиза выставлена на торги
Уже ж продана
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Дмитрий Кутузов
Ответ Jarome
Есть ощущение, что переход в Оттаву будет чем-то вроде пути Дадонова. Каролина куда предпочтительнее из-за того, что в ТОР-6 там есть с кем поиграть.
Есть ощущение, что Каролина упёрлась в свой потолок при этом тренере. Думаю что и Ахо и Свечников могут в атаке гораздо больше и лучше, чем они показывают сейчас. Плюс как тут уже отметили, у Оттавы очень приличная компания молодых игроков: Штюцле, Ткачак, Шабо, Чикран, Батерсон, Пинто и тд
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Slatax
Ответ Алексей Иванов
У Оттавы владелец украинец русофоб, туда не надо
Он же умер?
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Fanático
Ответ Алексей Иванов
У Оттавы владелец украинец русофоб, туда не надо
Он умер 1.5 года назад. Сейчас франшиза выставлена на торги
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Fanático
Ответ MetalFox
Уже ж продана
точно, пропустил эту новость
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