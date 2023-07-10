Тарасенко по-прежнему интересен «Каролине» и «Оттаве». Переговоры продолжаются

Владимир Тарасенко по-прежнему интересен «Каролине» и «Оттаве».

31-летний форвард, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, продолжает переговоры с клубами.

Неделю назад сообщалось, что отклонил все предложения, в том числе от «Каролины».

В прошлом сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс».

Россиянин провел 69 игр в чемпионате НХЛ-2022/23 и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах.

За карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка.

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 млн долларов.