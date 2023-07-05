Тарасенко отклонил все предложения, в том числе от «Каролины» (Ларри Брукс)

Теги НХЛ Владимир Тарасенко Ларри Брукс Хоккей

Владимир Тарасенко отклонил все предложения.

Журналист New York Post Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере» рассказал о ситуации с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«У Тарасенко было множество предложений – от претендентов на Кубок Стэнли до команд в перестройке ценностью от 5,5 млн 6 млн долларов разной продолжительности.

Он отклонил все – в том числе от «Каролины», а затем уволил агента. Это странно. Хотел остаться в «Рейнджерс», но там попросту нет места», – написал Брукс в твиттере.

В прошлом сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс».  Всего россиянин провел 69 игр в регулярном чемпионате и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах. 

За карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка. В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз». 

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов.

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20 комментариев

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curdboy
Так, может, это агент все предложения отклонил, а Вова его за это и уволил?))
+17
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+17
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Haman
Ответ Дима Миронов
чё там наговаривает на Вову,дали бы 6 млн на 7 лет он бы и в Аризоне прописался
Шутки шутками, но пригород Финикса — это далеко не худшее место для жизни. А Кубок Стэнли Тарасенко уже выигрывал.
+17
-3
+14
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Аморалинни
Хочет поработать с великим Йозе Марино
+17
-9
+8
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Fanático
Дебринкат уезжает в Детройт в обмен на пару молодых. Тарас подписывается с Оттавой. Скоро объявят)
+5
0
+5
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Дима Миронов
чё там наговаривает на Вову,дали бы 6 млн на 7 лет он бы и в Аризоне прописался
+6
-2
+4
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Direct free kick
Ответ Fanático
Дебринкат уезжает в Детройт в обмен на пару молодых. Тарас подписывается с Оттавой. Скоро объявят)
Даже в смутные времена люди хотят играть за великий Детройт
+4
-1
+3
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Andy93
Ответ copti_san
А они больше 1-2 лет предложить и не могли, у них на носу продление всех лидеров. Да и по ЗП мне кажется меньше 6 от них оффер был
Думаю у Тараса с его здоровьем приоритет получить контракт до конца карьеры, т.е. года на 4 хотя бы
+2
0
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counsel
Ответ Haman
Шутки шутками, но пригород Финикса — это далеко не худшее место для жизни. А Кубок Стэнли Тарасенко уже выигрывал.
Но и не лучшее
+2
0
+2
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lexakarabut
Ответ Direct free kick
Даже в смутные времена люди хотят играть за великий Детройт
Кубалик например
+1
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copti_san
Ответ Andy93
Не поверю, что Каролину за 6 отклонил, если только они 1-2 года не предлагали.
А они больше 1-2 лет предложить и не могли, у них на носу продление всех лидеров. Да и по ЗП мне кажется меньше 6 от них оффер был
+1
0
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copti_san
Ну пусть на минималку к Копам подписывается, раз так хочет с Панарой играть)
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mas76
ска
+1
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Andy93
Не поверю, что Каролину за 6 отклонил, если только они 1-2 года не предлагали.
+1
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mitos
Вова будет играть за доллар. Остается в Рейнджерс.
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Максим
Вова просто хочет в Кунь Лунь )
+1
-1
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Владимир Тарасенко
Ответ curdboy
Так, может, это агент все предложения отклонил, а Вова его за это и уволил?))
Ты прав
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Дмитрий Кутузов
Тарас насмотрелся на Дебринкэтов и тоже захотел 9 в год?))
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