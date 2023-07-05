Тарасенко отклонил все предложения, в том числе от «Каролины» (Ларри Брукс)

Владимир Тарасенко отклонил все предложения.

Журналист New York Post Ларри Брукс на своей странице в «Твиттере» рассказал о ситуации с российским нападающим .

«У Тарасенко было множество предложений – от претендентов на Кубок Стэнли до команд в перестройке ценностью от 5,5 млн 6 млн долларов разной продолжительности.

Он отклонил все – в том числе от «Каролины», а затем уволил агента. Это странно. Хотел остаться в «Рейнджерс», но там попросту нет места», – написал Брукс в твиттере.

В прошлом сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс». Всего россиянин провел 69 игр в регулярном чемпионате и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах.

За карьеру в у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка. В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов.