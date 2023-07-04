Тарасенко выбирает между «Оттавой» и «Каролиной» (Дэвид Паньотта)

Теги возможные переходы Рейнджерс Оттава Каролина НХЛ Владимир Тарасенко Дэвид Паньотта Хоккей

Владимир Тарасенко выбирает между «Оттавой» и «Каролиной».

31-летний форвард близок к принятию решения о месте продолжения карьеры, сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта. 

По данным CapFriendly, у «Каролины» остается 4,45 миллиона долларов под потолком зарплат, у «Оттавы» – 10,27 млн. 

В минувшем сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс». 

Всего россиянин провел 69 игр в регулярном чемпионате и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах. 

За карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка. 

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз». 

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов.

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16 комментариев

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MetalFox
Думаю, тут вопрос даже не в деньгах, а в сроке. У Каролины следующим летом истекают Ахо, Терявяйнен, Нечас, Джарвис, Шей, Пеши. Поэтому подписывать надолго Тарасенко, который легко может через год-два превратиться в обузу (возраст, история травм) сейчас может быть опрометчивым шагом. В то время как Оттава может захотеть добавить ветерана с победным опытом к молодому ядру (а-ля Палат в Девилс)
+20
0
+20
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copti_san
Ответ Dimetrio81
Здесь и думать нечего
Ну как это нечего, Оттава наверняка более солидные деньги предлагает. В Каролине скорее всего за еду и на малый срок подписываться, но зато с приличными шансами на КС
+19
0
+19
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Wekil
Ответ Алексей Цыганов
Выбирает между тем, чтобы бороться за Кубок и.. деньгами что ли?)
У Оттавы крепкий состав получился по итогам перстройки, могут теперь и пошуметь, а Тарасенко знает как.
+15
0
+15
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Пан Артёмченко
Ответ Dimetrio81
Здесь и думать нечего
Согласен, надо в Оттаву идти
+7
0
+7
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Rally
в Оттаву и на подольше.
+5
0
+5
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Serge Vendino
Интересно, вообще какого порядка деньги ему предлагают. Так-то вполне может искать на уровне прошлого контракта и лет на 5.
+5
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Andy93
Ответ Алексей Цыганов
Выбирает между тем, чтобы бороться за Кубок и.. деньгами что ли?)
Каролине следующим летом полсостава переподписывать, а Оттава молодая команда рвущаяся в ПО. Так что в перспективе 4-5 лет (на что и будет подписываться Тарас) еще неизвестно у кого какие шансы.
+5
0
+5
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Владимир Самсонов
Думаю выберет Ураганов, чтобы побороться за Кубок.
+2
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Алексей Цыганов
Выбирает между тем, чтобы бороться за Кубок и.. деньгами что ли?)
+2
-1
+1
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FOX_SKILL
Дебринкэт реально заноза в заднице для Оттавы. Они из-за него походу не могут доукомплектовать состав. Единственная команда с таким ростером. Поэтому лучше Володи идти в спокойную обстановку или может все таки постараться с агентом как-то остаться на Бродвее.
+1
0
+1
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Serge Vendino
Ответ MetalFox
Думаю, тут вопрос даже не в деньгах, а в сроке. У Каролины следующим летом истекают Ахо, Терявяйнен, Нечас, Джарвис, Шей, Пеши. Поэтому подписывать надолго Тарасенко, который легко может через год-два превратиться в обузу (возраст, история травм) сейчас может быть опрометчивым шагом. В то время как Оттава может захотеть добавить ветерана с победным опытом к молодому ядру (а-ля Палат в Девилс)
В Оттаве за ветеранство уже отвечает Жиру. А для победного опыта кто-то нужен, да)
+1
0
+1
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Дмитрий Дашковский
В Канаде налоги в чем выбор конечно Каролина иди и не думай
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Как дела на заводе
Ответ Serge Vendino
В Оттаве за ветеранство уже отвечает Жиру. А для победного опыта кто-то нужен, да)
Овечкин
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progexpNN
Ответ Rally
в Оттаву и на подольше.
Оттаве надо сначала ДеБринкета обменять...
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Rally
Ответ progexpNN
Оттаве надо сначала ДеБринкета обменять...
А ну прочитал не хочет играть, печально для сенаторз
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