Тарасенко выбирает между «Оттавой» и «Каролиной» (Дэвид Паньотта)

Владимир Тарасенко выбирает между «Оттавой» и «Каролиной».

31-летний форвард близок к принятию решения о месте продолжения карьеры, сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

По данным CapFriendly, у «Каролины» остается 4,45 миллиона долларов под потолком зарплат, у «Оттавы» – 10,27 млн.

В минувшем сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в « ».

Всего россиянин провел 69 игр в регулярном чемпионате и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах.

За карьеру в у 675 матчей и 574 (270+304) очка.

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов.