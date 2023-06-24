Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов по версии Daily Faceoff. Барбашев – 8-й, Тарасенко – 13-й, Дадонов – 17-й, Варламов – 27-й
Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.
Портал опубликовал обновленный топ-50 игроков, которые могут стать свободными агентами.
В список попали 5 россиян: Дмитрий Орлов («Бостон», 1-е место), Иван Барбашев («Вегас», 8-е место) Владимир Тарасенко («Рейнджерс»,13-е место), Евгений Дадонов («Даллас», 17-е место) и Семен Варламов («Айлендерс», 27-е место).
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Дмитрий Орлов («Бостон»)
2. Тайлер Бертуцци («Бостон»)
3. Джей Ти Комфер («Колорадо»)
4. Райан Грейвс («Нью-Джерси»)
5. Алекс Киллорн («Тампа»)
6. Майкл Бантинг («Торонто»)
7. Райан О’Райлли («Торонто»)
8. Иван Барбашев («Вегас»)
9. Эдин Хилл («Вегас»)
10. Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер» выкупил контракт игрока)
11. Джордан Стаал («Каролина»)
12. Тристан Джерри («Питтсбург»)
13. Владимир Тарасенко («Рейнджерс»)
14. Макс Пачиоретти («Каролина»)
15. Патрик Кэйн («Рейнджерс»)
16. Макс Доми («Даллас»)
17. Евгений Дадонов («Даллас»)
18. Скотт Мэйфилд («Айлендерс»)
19. Фредерик Андерсен («Каролина»)
20. Джон Клингберг («Миннесота»)
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