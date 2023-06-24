Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов по версии Daily Faceoff. Барбашев – 8-й, Тарасенко – 13-й, Дадонов – 17-й, Варламов – 27-й

Теги возможные переходы рейтинги Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Ванкувер Миннесота Колорадо Даллас Евгений Дадонов Джордан Стаал НХЛ Патрик Кэйн Дмитрий Орлов Макс Пачиоретти Владимир Тарасенко Фредерик Андерсен Оливер Экман-Ларссон Вегас Райан О′Райлли Скотт Мэйфилд Джон Клингберг Алекс Киллорн Иван Барбашев Макс Доми Джей Ти Комфер Тайлер Бертуцци Тристан Джерри Эдин Хилл Райан Грейвс Майкл Бантинг Хоккей

Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

Портал опубликовал обновленный топ-50 игроков, которые могут стать свободными агентами.

В список попали 5 россиян: Дмитрий Орлов («Бостон», 1-е место), Иван Барбашев («Вегас», 8-е место) Владимир Тарасенко («Рейнджерс»,13-е место), Евгений Дадонов («Даллас», 17-е место) и Семен Варламов («Айлендерс», 27-е место).

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Дмитрий Орлов («Бостон»)

2. Тайлер БертуцциБостон»)

3. Джей Ти КомферКолорадо»)

4. Райан Грейвс («Нью-Джерси»)

5. Алекс Киллорн («Тампа»)

6. Майкл Бантинг («Торонто»)

7. Райан О’Райлли («Торонто»)

8. Иван Барбашев («Вегас»)

9. Эдин Хилл («Вегас»)

10. Оливер Экман-Ларссон («Ванкувер» выкупил контракт игрока)

11. Джордан Стаал («Каролина»)

12. Тристан Джерри («Питтсбург»)

13. Владимир Тарасенко («Рейнджерс»)

14. Макс Пачиоретти («Каролина»)

15. Патрик Кэйн («Рейнджерс»)

16. Макс Доми («Даллас»)

17. Евгений Дадонов («Даллас»)

18. Скотт Мэйфилд («Айлендерс»)

19. Фредерик Андерсен («Каролина»)

20. Джон Клингберг («Миннесота»)

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3 комментария

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Данил Колпиков
Очень странные топ-3 на мой взгляд. Почему нет в топе орайли и кэйна?
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Stas_M
Ответ Данил Колпиков
Очень странные топ-3 на мой взгляд. Почему нет в топе орайли и кэйна?
Может из-за возраста ?
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k.vlad
Ответ Данил Колпиков
Очень странные топ-3 на мой взгляд. Почему нет в топе орайли и кэйна?
Да в этих "рейтингах" кто во что горазд), здесь с каждым игроком очень много нюансов, чтобы выстраивать. Ну у людей такая "работа": свои рейтинги публиковать. Да, Орел, скажем прямо, "звезданул" немного по приходу к медведям. Но они его под КС явно брали и никчемно облажались. У Орла есть свои плюсы и минусы и высокий уровень, но не всем он подойдет это точно. Подождем - увидим.
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