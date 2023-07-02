Тарасенко интересен «Оттаве», стороны провели переговоры (Sportsnet)

Теги возможные переходы Рейнджерс Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

«Оттава» интересуется форвардом Владимиром Тарасенко.

31-летний игрок не подписал контракт в первый день работы рынка свободных агентов. «Сенаторс» провели переговоры со стороной россиянина, как сообщает Sportsnet.

В минувшем сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в «Рейнджерс». 

Всего провел 69 игр в регулярном чемпионате и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах. 

За карьеру в НХЛ у Тарасенко 675 матчей и 574 (270+304) очка. 

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз». 

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов.

По данным CapFriendly, у «Сенаторс» на данный момент есть 10,27 млн долларов под потолком зарплат. 

8 комментариев

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Алексей Синяков
Мне кажется он не особо хочет в Канаду
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FOX_SKILL
Давай лучше во Флориду. Там как раз место в первом звене освободилось.
+6
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Snatch88
Ответ FOX_SKILL
Давай лучше во Флориду. Там как раз место в первом звене освободилось.
На 2,5 млн?
+2
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mahurat
Будет много игрового времени. Это радует.
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FOX_SKILL
Ответ Snatch88
На 2,5 млн?
Там 7$ есть. Найт завязал с хоккеем. Думаю не просто так Дюклера слили в Сан-хосе. Крайнего хорошего нападающего думаю пантеры обязательно подпишут.
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Владислав Никонов
Ответ Алексей Синяков
Мне кажется он не особо хочет в Канаду
Тогда в КХЛ поедет.
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Дмитрий Кутузов
После Нью-Йорка в Оттаву? Ну такое...))
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