Тарасенко интересен «Оттаве», стороны провели переговоры (Sportsnet)

«Оттава» интересуется форвардом Владимиром Тарасенко.

31-летний игрок не подписал контракт в первый день работы рынка свободных агентов. «Сенаторс» провели переговоры со стороной россиянина, как сообщает Sportsnet.

В минувшем сезоне нападающий был обменян из «Сент-Луиса», за который играл с 2013 года, в « ».

Всего провел 69 игр в регулярном чемпионате и набрал 50 (18+32) очков. В плей-офф добавил 4 (3+1) баллов в 7 матчах.

За карьеру в у 675 матчей и 574 (270+304) очка.

В Кубке Стэнли – 97 игр и 64 (44+20) балла при полезности «минус 23». В 2019 году он стал обладателем трофея с «Блюз».

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 7,5 миллиона долларов.

По данным CapFriendly, у «Сенаторс» на данный момент есть 10,27 млн долларов под потолком зарплат.