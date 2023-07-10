Светлов о ситуации с Федотовым: «Надеюсь, это не отразится на карьере Мичкова и он спокойно отработает свой договор в КХЛ»

Сергей Светлов надеется, что ситуации с Иваном Федотовым не повлияет на карьеру Матвея Мичкова.

– Удивились, что свои права на Федотова пытаются подтвердить НХЛ и « » – как следствие, наметился конфликт интересов?

– Это вопрос прежде всего к спортивным юристам, не знаю всех нюансов. На фоне Европы политика НХЛ, в общем-то, понятна, за океаном главное – хоккейный бизнес, а не гражданство или придирки в политике.

Еще вчера это было для нас плюсом – если не с ИИХФ, то хотя бы с НХЛ мы взаимодействовали по правилам.

– Сегодня и завтра что-то может измениться?

– Между нашими лигами и дальше должно существовать уважение контрактов. Надеюсь, эта история не отразится, например, на карьере Мичкова – и он спокойно отработает свой договор в КХЛ. Это будет полезно и для самого , и для его клуба, и для нашей лиги.

Не хотелось бы возвращаться в переломные времена нашего хоккея, когда НХЛ забирала игроков на контрактах, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

Похоже на конфликт КХЛ с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»