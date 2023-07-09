Щитов о Федотове, КХЛ и НХЛ: «Мы нарушаем – это нехорошо. Молодые все понимают. Руководители имеют власть над их судьбами, и если захочешь уехать – могут отправить в армию»

Никита Щитов считает, что КХЛ нарушает регламенты в ситуации с Иваном Федотовым.

«Вчера прочитал новость о том, что КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА, пообщавшись якобы с НХЛ.

Но сегодня второй человек в НХЛ Билл Дэйли сказал, что у Федотова есть контрактные обязательства перед «Филадельфией», которые он должен выполнить. Получается, мы все нарушаем.

История эта получилась кривой и косой. Что она дает? Хорошо, мы сохраним Федотова в КХЛ.

Но сейчас очень много перспективных молодых игроков, которые все прекрасно видят и понимают. Они видят, что руководители команду имеют власть над их судьбами, что если ты захочешь уехать в Америку, то тебя могут отправить в армию.

В результате мы получим отток перспективных игроков за океан. Ни одному из спортсменов не понравится то, что люди, у которых есть рычаги влияния, могут взять над ними власть.

Мне эта ситуация не нравится. Мы нарушаем, и это нехорошо. У многих молодых игроков будет тенденция к отъезду в НХЛ.

Да и многие российские хоккеисты, которые играют за океаном, вряд ли захотят сейчас вернуться в Россию. Они будут бояться того, что их заберут в армию.

Слышал, что контракт с Федотовым был заключен без трансферной карты. Нужно дождаться начала новой рабочей недели и посмотреть, что будет.

Но пока что ситуация для нас неприятная. Она может привести к оттоку перспективных игроков. Может быть, кто-то даже втихаря будет убегать, имея действующий контракт. Все может произойти.

Хотелось бы, чтобы в наших взаимоотношениях с НХЛ все было законно и без взаимного ущерба», – сказал бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»