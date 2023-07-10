Волчков о Федотове в ЦСКА: «Иван принял правильное решение. Будем надеяться, что он оставит большой след в истории клуба»

Александр Волчков высказался о возвращении вратаря Ивана Федотова в ЦСКА.

«Считаю, что Федотов принял правильное решение. Для состоявшегося спортсмена один сезон — не такая серьезная потеря, не слишком большой перерыв.

Хорошо, что во время службы Федотов поддерживал форму, выходил на лед, участвовал в турнирах. Это поможет ему адаптироваться и вернуться на свой уровень. Игровое время ему дадут, сезона на возвращение к своей лучшей форме должно хватить. Тем более что главные матчи сезона для ЦСКА начнутся в плей-офф.

Здесь важна и фигура тренера вратарей Наумова. Он знает, как готовить хоккеистов. В плей-офф вратарь больше, чем половина команды, и каждый сезон Наумов доказывает, что хорошо знает свое дело.

Всем хочется, чтобы Федотов внес еще больше своего мастерства в победы ЦСКА, куда его когда-то пригласили и он провел свой лучший сезон в карьере. Будем надеяться, что оставит большой след в истории ЦСКА», — сказал бывший нападающий .

В новом деле Федотова главное – чего хочет сам вратарь. Но это остается загадкой