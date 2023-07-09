Павел Буре: «Федотов сможет вернуться на топ‑уровень. У ЦСКА очень сильный менеджмент во главе с Есмантовичем. Он знал, что делает»

Теги ЦСКА Павел Буре КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Павел Буре считает, что Иван Федотов сможет вернуться на топ-уровень.

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с голкипером.

«Иван Федотов – очень хороший вратарь. Он сильно себя зарекомендовал, и с ним в 2022 году был завоеван Кубок Гагарина. Думаю, что он усилит ЦСКА.

Да, Федотов последний год служил в армии. Но он наверняка тренировался какое‑то время. Считаю, что он сможет вернуться на топ‑уровень.

Молодой парень быстро наберет спортивную форму. К тому же у ЦСКА есть сильный тренер голкиперов Сергей Наумов. Он ему поможет быстрее восстановиться и выйти на пик.

Будет время и в предсезонке, и на старте регулярного чемпионата, где не возникнет такого давления. К главным матчам сезона Федотов может быть в полном порядке.

Понятно, что ЦСКА после ухода Адама Рейдеборна оставался пару месяцев в подвешенном состоянии, когда не было топового вратаря.

Но у армейцев очень сильный менеджмент во главе с Игорем Есмантовичем. Он знал, что делает, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

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6 комментариев

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Strannix
Паша, ну не позорься
+7
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Забор Высоков
Глубже....
+4
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Михаил Блинов
На уровне КХЛ будет топ, а в НХЛ уже потерян, если останется в ЦСКА
+2
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Dundee
Вот тебе и русская ракета 🤦‍♂️
+1
0
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Fona
Ответ Strannix
Паша, ну не позорься
Ниже некуда, он просто поддерживает свою планку
+1
0
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