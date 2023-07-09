«Галкину по силам навязать борьбу Аликину и стать открытием сезона КХЛ». Мышкин о вратарях «Автомобилиста»

Теги СКА Автомобилист Владимир Мышкин КХЛ Юхан Маттссон Евгений Аликин Владислав Подъяпольский Владимир Галкин Дмитрий Николаев Хоккей

Владимир Мышкин оценил вратарские бригады «Автомобилиста» и СКА.

– В СКА сейчас три крепких голкипера – Матссон, Николаев и Подъяпольский, способных побороться за титул первого. У Питера новый тренер вратарей – думаю, есть понимание, как будет работать бригада.

Вспоминаю ситуацию в «Автомобилисте» в прошедшем сезоне, когда тренеры крутили трех голкиперов – Матссона, Бобкова и Галкина. Она никому не пошла на пользу – все-таки в сбалансированной бригаде должно быть разделение на первого и второго, тогда как третьему вообще не хватит игровой практики.

Видимо, не случайно, что после такого кручения Матссон и Бобков покинули Екатеринбург. А на их место из Хабаровска прилетел Аликин.

– Именно он станет первым номером «Автомобилиста»?

– Не уверен. Считаю Галкина одним из самых талантливых молодых голкиперов в КХЛ. В последнем плей-офф ВХЛ он едва ли не в одиночку остановил чемпиона регулярки «Югру». Если будет правильное отношение к профессии и доверие от тренеров, то Галкину по силам навязать борьбу Аликину и стать открытием этого сезона КХЛ. Буду за ним следить, – сказал экс-тренер вратарей сборной Россиию.

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1 комментарий

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oldgordon
Очень жаль, что в прошлом сезоне Галкину давали очень мало игрового времени. Потенциал у него отличный. Видимо из-за гораздо больших зарплат Маттсона и Бобкова держали в запасе, не давая игровой практики на уровне КХЛ. Очень хочется почаще видеть Владимира в воротах, да и зарплату ему поднять не мешало бы.
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