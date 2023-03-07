Вратарь «Горняка» Галкин о победе в серии с «Югрой»: «Для ВХЛ это как СКА для КХЛ. Тем важнее эти 242 «спасения»

Вратарь « » назвал «Югру» аналогом в ВХЛ.

– Владимир, примите поздравления с удивительным результатом – «Горняк» с 16-го «посева» остановил лидера (счет серии 4-2), а вы отразили 242 броска из 252!

– Спасибо, это действительно большой успех «Горняка-УГМК». Наверное, не все болельщики знают, что « » для ВХЛ – это как СКА для КХЛ, явный лидер лиги, который с большим отрывом взял «регулярку». Более того, «Югра» становилась чемпионом ВХЛ последние три регулярных первенства, это рекорд лиги.

Тем важнее эти 242 «спасения». С первого матча мы были настоящей командой, которая не делилась на линии и поставила себе задачу пройти главного фаворита. Мне очень помогли партнеры – и лидеры «Горняка», и те ребята, которые вместе со мной были делегированы из «Автомобилиста».

– Кстати, как узнали о вызове в ВХЛ?

– Тренер вратарей « » Андрей Мезин сообщил об этой командировке и пожелал успеха.

– Поначалу огорчились, все-таки в последнее время вы получали игровое время в «Автомобилисте»?

– Нет, все воспринял профессионально. На данном этапе лучше много играть в плей-офф ВХЛ против лучшего клуба лиги, чем раз в неделю-две выходить в КХЛ. Мне очень нужна практика, – сказал Галкин.