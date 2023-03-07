Вратарь «Горняка» Галкин о победе в серии с «Югрой»: «Для ВХЛ это как СКА для КХЛ. Тем важнее эти 242 «спасения»

Теги СКА Автомобилист Андрей Мезин КХЛ Югра Горняк Кубок Петрова Владимир Галкин Хоккей

Вратарь «Горняка» Владимир Галкин назвал «Югру» аналогом СКА в ВХЛ. 

– Владимир, примите поздравления с удивительным результатом – «Горняк» с 16-го «посева» остановил лидера (счет серии 4-2), а вы отразили 242 броска из 252!

– Спасибо, это действительно большой успех «Горняка-УГМК». Наверное, не все болельщики знают, что «Югра» для ВХЛ – это как СКА для КХЛ, явный лидер лиги, который с большим отрывом взял «регулярку». Более того, «Югра» становилась чемпионом ВХЛ последние три регулярных первенства, это рекорд лиги.

Тем важнее эти 242 «спасения». С первого матча мы были настоящей командой, которая не делилась на линии и поставила себе задачу пройти главного фаворита. Мне очень помогли партнеры – и лидеры «Горняка», и те ребята, которые вместе со мной были делегированы из «Автомобилиста».

– Кстати, как узнали о вызове в ВХЛ?

– Тренер вратарей «Автомобилиста» Андрей Мезин сообщил об этой командировке и пожелал успеха.

– Поначалу огорчились, все-таки в последнее время вы получали игровое время в «Автомобилисте»?

– Нет, все воспринял профессионально. На данном этапе лучше много играть в плей-офф ВХЛ против лучшего клуба лиги, чем раз в неделю-две выходить в КХЛ. Мне очень нужна практика, – сказал Галкин. 

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3 комментария

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heivani
Да,это надо было видеть.Заслуга,в том ,что команда прошла лучший клуб ВХЛ - бесспорна от Галкина.Ему не впервой вытаскивать игры с более сильными соперниками.Впереди ,не менее сильная и именитая команда - <МНк>.
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Vadoniy
Ого, а вот это классный результат! Сейчас глянул, а в вхл только 2 серии взяли команды более высокого посева, в остальных либо андердоги выиграли (4 серии), либо счёт 3:3. Это реально круто
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крок 58
Нормально он стоял.. смотрел я.. надо забирать в кхл
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