Платежка «Автомобилиста» – 778 млн рублей. Да Коста и Мэйсек получают больше всех – 75 млн и 60 млн
Платежная ведомость «Автомобилиста» составляет 778 миллионов рублей.
Самые высокооплачиваемые хоккеисты команды – Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.
Вратари: Евгений Аликин (52 миллиона рублей), Владимир Галкин (6 млн).
Защитники: Ник Эберт (50 миллионов рублей), Джесси Блэкер (45 млн), Денис Баранцев и Ефим Гуркин (оба – 40 млн), Кирилл Воробьев и Максим Осипов (оба – 35 млн), Александр Севостьянов (17 млн), Сергей Зборовский (14 млн), Валерий Ситников (1 млн).
Нападающие: Стефан Да Коста (75 миллионов рублей), Брукс Мэйсек (60 млн), Алексей Бывальцев (55 млн), Кертис Волк, Анатолий Голышев и Алексей Макеев (все – 45 млн), Сергей Широков (38 млн), Олег Ли (32 млн), Даниил Романцев (27 млн), Андрей Обидин (10 млн), Степан Хрипунов (8 млн), Максим Денежкин (3 млн).
3 комментария