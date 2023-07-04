Платежка «Автомобилиста» – 778 млн рублей. Да Коста и Мэйсек получают больше всех – 75 млн и 60 млн

Платежная ведомость «Автомобилиста» составляет 778 миллионов рублей.

Самые высокооплачиваемые хоккеисты команды – Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.

Вратари: (52 миллиона рублей), (6 млн).

Защитники: (50 миллионов рублей), Джесси Блэкер (45 млн), и (оба – 40 млн), Кирилл Воробьев и Максим Осипов (оба – 35 млн), Александр Севостьянов (17 млн), Сергей Зборовский (14 млн), Валерий Ситников (1 млн).

Нападающие: Стефан Да Коста (75 миллионов рублей), Брукс Мэйсек (60 млн), Алексей Бывальцев (55 млн), Кертис Волк, Анатолий Голышев и Алексей Макеев (все – 45 млн), Сергей Широков (38 млн), Олег Ли (32 млн), Даниил Романцев (27 млн), Андрей Обидин (10 млн), Степан Хрипунов (8 млн), Максим Денежкин (3 млн).