Платежка «Автомобилиста» – 778 млн рублей. Да Коста и Мэйсек получают больше всех – 75 млн и 60 млн

Теги Автомобилист Сергей Широков КХЛ Стефан Да Коста Ефим Гуркин Олег Ли Ник Эберт Денис Баранцев Даниил Романцев Максим Осипов Алексей Макеев Джесси Блэкер Анатолий Голышев Алексей Бывальцев Кирилл Воробьев Сергей Зборовский Андрей Обидин Евгений Аликин Степан Хрипунов Брукс Мэйсек Александр Севостьянов Кертис Волк Спорт-Экспресс Максим Денежкин Владимир Галкин Валерий Ситников Хоккей

Платежная ведомость «Автомобилиста» составляет 778 миллионов рублей.

Самые высокооплачиваемые хоккеисты команды – Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек.

Вратари: Евгений Аликин (52 миллиона рублей), Владимир Галкин (6 млн).

Защитники: Ник Эберт (50 миллионов рублей), Джесси Блэкер (45 млн), Денис Баранцев и Ефим Гуркин (оба – 40 млн), Кирилл Воробьев и Максим Осипов (оба – 35 млн), Александр Севостьянов (17 млн), Сергей Зборовский (14 млн), Валерий Ситников (1 млн).

Нападающие: Стефан Да Коста (75 миллионов рублей), Брукс Мэйсек (60 млн), Алексей Бывальцев (55 млн), Кертис Волк, Анатолий Голышев и Алексей Макеев (все – 45 млн), Сергей Широков (38 млн), Олег Ли (32 млн), Даниил Романцев (27 млн), Андрей Обидин (10 млн), Степан Хрипунов (8 млн), Максим Денежкин (3 млн).

3 комментария

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Alexey Petrov
Давайте ещё пару приличных защитников подписывайте. Гуркин с Баранцевым по 40 - доставило)) Неужто пресловутый распил?)
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GreenUfa
А где Трямкин?
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PLAY to DAY
Ответ GreenUfa
А где Трямкин?
у него нет контракта
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