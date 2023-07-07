25 млн рублей в год – зарплата Маттссона в СКА. В «Автомобилисте» вратарь получал 30 млн рублей

СКА заплатит Юхану Маттссону 25 миллионов рублей за сезон.

Петербургский клуб ранее подписал однолетнее соглашение со шведским вратарем.

В прошлом сезоне выступал за « », в котором его зарплата составляла 30 миллионов рублей в год.

Маттссон провел 30 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате , пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,9% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 1,37 шайбы и отражая 95,4% бросков.