25 млн рублей в год – зарплата Маттссона в СКА. В «Автомобилисте» вратарь получал 30 млн рублей

Теги СКА Автомобилист КХЛ Юхан Маттссон Спорт-Экспресс Хоккей

СКА заплатит Юхану Маттссону 25 миллионов рублей за сезон.

Петербургский клуб ранее подписал однолетнее соглашение со шведским вратарем.

В прошлом сезоне Юхан Маттссон выступал за «Автомобилист», в котором его зарплата составляла 30 миллионов рублей в год.

Маттссон провел 30 матчей в прошедшем Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,9% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 1,37 шайбы и отражая 95,4% бросков.

5 комментариев

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Shamarin
Бывший тренер вратарей из Адмирала что-то в нём увидел. Понятно, что хейтерам Ротенберга с дивана виднее, но из Серебрякова у него получилось лепить что-то путное.
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Strannix
А бонусы сколько?
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Railway is my way
Они в Европе не могут на 250 тыс евро подписаться?
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