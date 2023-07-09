«Трактор» ищет защитника из Северной Америки. Марченко не интересен («РБ Спорт»)

Теги Трактор возможные переходы НХЛ КХЛ Алексей Марченко Хоккей

«Трактор» не рассматривает возможность подписания Алексея Марченко.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее 31-летний защитник расторг контракт с «Локомотивом».

По данным источника, «Трактор» в поиске защитника ориентируется на Северную Америку. Это должен быть двусторонний игрок — надежно играющий в защите и умеющий подключаться к атаке.

При этом в челябинском клубе не торопятся с подписанием, и новый защитник может появиться в «Тракторе» уже после начала Фонбет Чемпионата КХЛ.

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