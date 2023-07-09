«Трактор» ищет защитника из Северной Америки. Марченко не интересен («РБ Спорт»)

«Трактор» не рассматривает возможность подписания Алексея Марченко.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее 31-летний защитник расторг контракт с «Локомотивом».

По данным источника, «Трактор» в поиске защитника ориентируется на Северную Америку. Это должен быть двусторонний игрок — надежно играющий в защите и умеющий подключаться к атаке.

При этом в челябинском клубе не торопятся с подписанием, и новый защитник может появиться в « » уже после начала Фонбет Чемпионата КХЛ.