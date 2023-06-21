«Трактор» готов обменять Тертышного на Дер-Аргучинцева («Матч ТВ»)

«Трактор» может обменять Никиту Тертышного в «Торпедо».

Челябинский клуб готов обменять нападающего Тертышного на форварда , сообщает « ».

Отмечается, что интерес к Дер-Аргучинцеву также проявляют « » и « ». Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат « ».

В минувшем сезоне Семен Дер-Аргучинцев провел один матч в за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.