«Трактор» готов обменять Тертышного на Дер-Аргучинцева («Матч ТВ»)
«Трактор» может обменять Никиту Тертышного в «Торпедо».
Челябинский клуб готов обменять нападающего Тертышного на форварда Семена Дер-Аргучинцева, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что интерес к Дер-Аргучинцеву также проявляют «Авангард» и «Металлург». Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Торпедо».
В минувшем сезоне Семен Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.
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