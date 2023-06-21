«Трактор» готов обменять Тертышного на Дер-Аргучинцева («Матч ТВ»)

Теги Авангард Металлург Мг Трактор Торпедо возможные переходы Торонто НХЛ АХЛ КХЛ Матч ТВ Никита Тертышный Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

«Трактор» может обменять Никиту Тертышного в «Торпедо».

Челябинский клуб готов обменять нападающего Тертышного на форварда Семена Дер-Аргучинцева, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что интерес к Дер-Аргучинцеву также проявляют «Авангард» и «Металлург». Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Торпедо».

В минувшем сезоне Семен Дер-Аргучинцев провел один матч в НХЛ за «Торонто». В составе «Торонто Марлис» в АХЛ нападающий отметился 40 (12+28) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата.

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7 комментариев

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Илья
Оставляйте Тыру он заиграет
+6
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+6
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5kywn5cddd
Вроде вин-вин обмен, побольше бы таких
+1
0
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Сергей Дегтярев
Хто енто? Чем занимается, с кем играл то?
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Shaiba Bash
Тертышный в Торпедо Ларионова прям заиграет как в первый сезон
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Александр Невский
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зачем ему ехать в трактор который ни когда выше не подымется
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Владимир
Я бы не стал трогать Тертышного!!!
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