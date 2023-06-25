«Трактор» заплатит голкиперу Фукале 50 млн рублей по однолетнему контракту (Metaratings)

Теги Трактор возможные переходы Вашингтон НХЛ КХЛ Зак Фукале Хоккей

«Трактор» подпишет вратаря Зака Фукале с зарплатой 50 миллионов рублей за сезон.

Договор рассчитан на один год, об этом сообщает Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Зак Фукале выиграл Кубок Колдера вместе с «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона»), но он сыграл два матча в плей-офф.

В регулярном чемпионате АХЛ голкипер провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,54 шайбы и отражая 90,2% бросков.

В общей сложности в карьере Фукале сыграл 4 матча в НХЛ, в АХЛ – 149.

3 комментария

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Maxim Shumov
Что-то не особо сильная стата в АХЛ у него. Но, в тоже время - это такой себе показатель, может команда от нападения играет, а защита - посредственная
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nnp165
Ответ Maxim Shumov
Что-то не особо сильная стата в АХЛ у него. Но, в тоже время - это такой себе показатель, может команда от нападения играет, а защита - посредственная
Сложно сказать. Херши по меркам АХЛ очень сильная команда. Но и в НХЛ у него есть матч на ноль.
+1
0
+1
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Proline
Ответ nnp165
Сложно сказать. Херши по меркам АХЛ очень сильная команда. Но и в НХЛ у него есть матч на ноль.
Один матч на ноль в НХЛ к 28 годам? Ну это топище, такому не жалко и 100 лямов заплатить.
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