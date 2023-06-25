«Трактор» заплатит голкиперу Фукале 50 млн рублей по однолетнему контракту (Metaratings)

«Трактор» подпишет вратаря Зака Фукале с зарплатой 50 миллионов рублей за сезон.

Договор рассчитан на один год, об этом сообщает Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне выиграл Кубок Колдера вместе с «Херши» (фарм-клуб «Вашингтона»), но он сыграл два матча в плей-офф.

В регулярном чемпионате АХЛ голкипер провел 38 матчей, пропуская в среднем 2,54 шайбы и отражая 90,2% бросков.

В общей сложности в карьере Фукале сыграл 4 матча в НХЛ, в АХЛ – 149.