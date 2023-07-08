Третьяк о новой арене для «Торпедо»: «Она будет просто великолепной. Дворцы – один из приоритетов ФХР уже много лет. В регионе более 50 катков»

Теги Торпедо ФХР Владислав Третьяк КХЛ Арена-Торпедо детский хоккей ТАСС Глеб Никитин Хоккей

Владислав Третьяк удовлетворен темпами строительства новой арены для «Торпедо».

Президент ФХР вчера провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. 

Возведение ледового дворца в Нижнем Новгороде началось год назад. Его вместимость составит 12 тысяч зрителей.

«Одним из приоритетов Федерации хоккея России вот уже много лет является работа по улучшению инфраструктуры, строительство новых хоккейных дворцов. Сейчас в Нижегородской области уже более 50 катков, ведется строительство новой арены, которая будет самой большой и современной в регионе.

Вместе с губернатором мы посетили стройку и ознакомились с ходом выполнения работ. Процесс возведения дворца идет строго по графику, уже есть возможность проинспектировать зону раздевалок и другие важные помещения.

Открытие арены запланировано на 2025 год. Хочу отметить, что после ввода дворца в строй у нижегородских хоккеистов всех возрастов появятся шикарные условия для занятий спортом. Новое сооружение будет просто великолепным.

Достаточно сказать, что кроме основного катка на арене будет сразу два тренировочных льда, далеко не в каждом дворце уровня матчей КХЛ есть такая богатая инфраструктура.

Глеб Никитин контролирует процесс строительства с особым вниманием, значит, все работы будут выполнены качественно и в срок. Забота главы региона – большой плюс для дела развития нижегородского хоккея», – сказал Третьяк

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23 комментария

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Maksmen1995
Кто о чём , а этот всё о катках.
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oldgordon
Сомневаюсь, что ФХР выделяет какие - либо средства на ледовые арены для клубов КХЛ. Это прерогатива местных властей, они и изыскивают деньги на это. Но примазаться надо.
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Hitgoe Himgob
"Катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки, катки" - заявил Владислав Третьяк
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Фанат Сан-Марино
Это уже каткофилия какая-то
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Максим Седов
Ответ oldgordon
Сомневаюсь, что ФХР выделяет какие - либо средства на ледовые арены для клубов КХЛ. Это прерогатива местных властей, они и изыскивают деньги на это. Но примазаться надо.
К строительству катков Владик вообще не имеет никакого отношения. Но шайбоголовый всегда рад к чему либо примазываться.
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Максим Седов
Нужно больше золота (катков)! :))))
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Prokuror Prokurorov
У меня в кс ночью были 3 потные катки, запишите эти катки на счет Вячеслава Аркадьевича, стране нужно, чтобы везде были катки.
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Mbest77
Ответ Maksmen1995
Кто о чём , а этот всё о катках.
Не. Теперь дворцы - приоритет) катки уже не важны
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Sever12
Мы видим ваши приорететы, в Новокузнецке команда пять сезонов играла в гараже каком-то пока губернатор пытался запихать своего подрядчика на почти отремонтированную арену что бы урвать бобла, в Новосибирске тоже самое, спёрли половину денег и построили арену по какому-то древнему проекту за 16 миллиардов а вы пока вся эта чертовщина происходила ничего не замечали, вот и все приоритеты ваши. трепло....
+3
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Олег Кузнецов
Ответ Maksmen1995
Кто о чём , а этот всё о катках.
Скоро на каждого хоккеиста будет по одному катку.
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Даня Чебыкин
больше катков богу катков!!!
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Mypta3uh23
Дворцы один из приоритетов РФ уже много лет
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Kabardinka
Ответ oldgordon
Сомневаюсь, что ФХР выделяет какие - либо средства на ледовые арены для клубов КХЛ. Это прерогатива местных властей, они и изыскивают деньги на это. Но примазаться надо.
Местные не потянут. Платит в итоге государство, вернее вешают на сырьевые компании.
+1
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catcher69
катки закатки прокатки откатки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Vasyamarch91
🤡🤡🤡🤡🤡
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Tordlin
Владислав "катки" Третьяк.
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sled
Ответ oldgordon
Сомневаюсь, что ФХР выделяет какие - либо средства на ледовые арены для клубов КХЛ. Это прерогатива местных властей, они и изыскивают деньги на это. Но примазаться надо.
Да, в Питере за счёт горбюджета для бедняжек Ротенбергов строят СКК, который должен был сдан ещё в мае, надеюсь, как с Лампой-центром не пойдут на рекорд долгостроя
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Вячеслав Котов
вся страна один сплошной каток
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Chiz87AND
Можно сказать проочитал доклад ФХР
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Dr. J 24
Мистер каток
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Prokuror Prokurorov
Любят в нашей стране руководители даже самых маленьких федераций дворцы, конечно.)
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Stepashkin Nickita
Дворцы для кого?
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Костя Кот
в регионе более 50 откатков
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