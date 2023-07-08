Третьяк о новой арене для «Торпедо»: «Она будет просто великолепной. Дворцы – один из приоритетов ФХР уже много лет. В регионе более 50 катков»

Владислав Третьяк удовлетворен темпами строительства новой арены для «Торпедо».

Президент ФХР вчера провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Возведение ледового дворца в Нижнем Новгороде началось год назад. Его вместимость составит 12 тысяч зрителей.

«Одним из приоритетов Федерации хоккея России вот уже много лет является работа по улучшению инфраструктуры, строительство новых хоккейных дворцов. Сейчас в Нижегородской области уже более 50 катков, ведется строительство новой арены, которая будет самой большой и современной в регионе.

Вместе с губернатором мы посетили стройку и ознакомились с ходом выполнения работ. Процесс возведения дворца идет строго по графику, уже есть возможность проинспектировать зону раздевалок и другие важные помещения.

Открытие арены запланировано на 2025 год. Хочу отметить, что после ввода дворца в строй у нижегородских хоккеистов всех возрастов появятся шикарные условия для занятий спортом. Новое сооружение будет просто великолепным.

Достаточно сказать, что кроме основного катка на арене будет сразу два тренировочных льда, далеко не в каждом дворце уровня матчей есть такая богатая инфраструктура.

Глеб Никитин контролирует процесс строительства с особым вниманием, значит, все работы будут выполнены качественно и в срок. Забота главы региона – большой плюс для дела развития нижегородского хоккея», – сказал .