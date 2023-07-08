Третьяк о Нижегородской области: «Благодаря кураторству губернатора хоккейная вертикаль работает очень эффективно»
Владислав Третьяк отметил успехи хоккейной вертикали в Нижегородской области.
Президент ФХР вчера провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.
«Встреча получилась очень плодотворной, мы обсудили широкий круг вопросов, связанных с развитием хоккея в регионе.
Благодарен губернатору за внимание к нашему виду спорта, благодаря его опеке и кураторству хоккейная вертикаль на нижегородской земле работает очень эффективно. Растет массовость занятий, команды добиваются турнирных успехов в соревнованиях разного уровня, идет подготовка достойных кандидатов в сборную.
Конечно, и ФХР всесторонне содействует развитию нижегородского хоккея. Предоставляется помощь по всем вопросам – от обучения и повышения квалификации тренеров до предоставления методик и наработок, позволяющих улучшать качество процесса обучения детей и подростков в хоккейных школах.
Мы готовы к дальнейшему расширению взаимодействия и обсуждали эти аспекты с Глебом Никитиным», – сказал Третьяк.
В прошлом сезоне нижегородская «Чайка» во второй раз в своей истории выиграла Кубок Харламова – главный трофей Молодежной хоккейной лиги.
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