Губернатор Нижегородской области встретился с Третьяком: «Показали легенде строящийся Ледовый дворец. Теплые слова сказал о «Торпедо». Спасибо за высокую оценку!»

Губернатор Нижегородской области рассказал о встрече с Владиславом Третьяком.

«Встретился сегодня с легендой нашего хоккея Владиславом Александровичем Третьяком (сейчас он депутат Госдумы и Президент Федерации хоккея России). Рассказал о развитии спорта в регионе.

Показали легенде строящийся Ледовый дворец. Уже смонтировано 35,5% металлоконструкций – это почти 6600 тонн! Еще 1800 тонн поставлено на площадку для монтажа.

Полностью завершены работы по свайному полю, фундаментной плите, стенам подвала, выносу сетей и монтажу башенных кранов. Все работы идут в соответствии с графиком!

Владислав Александрович высоко оценил наш проект и ход работ!

Вспомнил, как играл в составе ЦСКА с «Торпедо». И очень теплые слова сказал о последнем сезоне «Торпедо» нынешнего! Спасибо за высокую оценку!» – написал Глеб Никитин.