Губернатор Нижегородской области встретился с Третьяком: «Показали легенде строящийся Ледовый дворец. Теплые слова сказал о «Торпедо». Спасибо за высокую оценку!»

Теги Торпедо ФХР Владислав Третьяк КХЛ Политика Глеб Никитин Хоккей

Губернатор Нижегородской области рассказал о встрече с Владиславом Третьяком.

«Встретился сегодня с легендой нашего хоккея Владиславом Александровичем Третьяком (сейчас он депутат Госдумы и Президент Федерации хоккея России). Рассказал о развитии спорта в регионе.

Показали легенде строящийся Ледовый дворец. Уже смонтировано 35,5% металлоконструкций – это почти 6600 тонн! Еще 1800 тонн поставлено на площадку для монтажа.

Полностью завершены работы по свайному полю, фундаментной плите, стенам подвала, выносу сетей и монтажу башенных кранов. Все работы идут в соответствии с графиком!

Владислав Александрович высоко оценил наш проект и ход работ!

Вспомнил, как играл в составе ЦСКА с «Торпедо». И очень теплые слова сказал о последнем сезоне «Торпедо» нынешнего! Спасибо за высокую оценку!» – написал Глеб Никитин.

5 комментариев

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Dundee
Ждём новый дворец, как никогда, много лет 🙏
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DimaNN
Третьяк любит про строящиеся катки рассказывать)) сам бог велел на стройку новой арены посмотреть. Лишь бы закончили действительно.. А то столько ждали - даже не верится что строят вовсю уже..
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ser7777
Я работаю рядом со строящейся ареной. Пока реально работы идут быстрыми темпами, и с каждым днём видны изменения. Если так продолжится, то будет и у нас праздник.
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Матроскин52
Ждём новой арены! Это будет здорово! И чем дальше, тем больше людей будут на этом пиариться…
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