Кожевников об «Авангарде»: «Курьянову досталось жуткое наследство. Теперь он должен его разгребать, не имея ни малейшего опыта»

Теги Авангард Антон Курьянов Максим Сушинский Алексей Волков Шуми Бабаев КХЛ Михаил Кравец Александр Кожевников Александр Крылов Хоккей

Александр Кожевников считает, что у Антона Курьянова жуткое наследство в «Авангарде».

«Этой весной «Авангард» как будто захотел максимально повеселить публику. Начиная с публичной войны с агентами, продолжая непонятной историей с тренером и заканчивая громким уходом Крылова.

Хотя импульсивные решения тому же Крылову были свойственны и раньше, когда убирали Сушинского, потом Волкова. Но это не переходило какую-то черту. А тут целая череда непоследовательных решений.

Сначала сделали команду зависимой от легионеров и троих клиентов одного агента, причем у которых истекали контракты. Странно после этого удивляться, что Бабаев решил выжать из этой истории максимум. Затем зачем-то устроили с ним публичную перепалку, в итоге ничего не добились, а теперь еще и Крылов бросает клуб, как будто просто махнул рукой и понял, что ничего не контролирует.

Еще и Кравеца переподписали с таким видом, будто месяц назад не начинали искать ему замену. В общем, «Авангард» уже не будет таким, как прежде. За счет чего он может прибавить в следующем сезоне, я вообще не представляю.

Курьянову досталось жуткое наследство, которое он теперь должен разгребать, не имея ни малейшего опыта. Не позавидуешь Антону», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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5 комментариев

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цэсемьэр
пора вводить рубрику «Кожевников с опохмела», каждое утро свежий бред 🥃🤡
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ne ravnodushen
Почему Александр только о проблемах Авангарда злорадствует? В отношении остальных клубов все ровно?
У Кожевникова вечно стакан наполовину пуст, а мог бы быть наполовину полон - новый ультрасовременный стадион, детская академия, результаты отличные, финансирование стабильное, но ему все неймётся. Возрастное?
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Metallurg111
Ну на самом деле в чем-то Кожа прав в этот раз, но Авангард прям не дает ему спокойствия. Потери Толчинского, Грицюка, Ткачева и Береглазова восполнить на нынешнем рынке просто невозможно, еще и изменение лимита. Симпатичная команда была конечно, будет интересно поглядеть что получится по итогу
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Andy
Авангард перешел в разряд середняков.
Курьянов же продолжил то что было и раньше-избавляться от своих воспитанников.
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