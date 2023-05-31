Кожевников об «Авангарде»: «Курьянову досталось жуткое наследство. Теперь он должен его разгребать, не имея ни малейшего опыта»

Александр Кожевников считает, что у Антона Курьянова жуткое наследство в «Авангарде».

«Этой весной «Авангард» как будто захотел максимально повеселить публику. Начиная с публичной войны с агентами, продолжая непонятной историей с тренером и заканчивая громким уходом .

Хотя импульсивные решения тому же Крылову были свойственны и раньше, когда убирали Сушинского, потом . Но это не переходило какую-то черту. А тут целая череда непоследовательных решений.

Сначала сделали команду зависимой от легионеров и троих клиентов одного агента, причем у которых истекали контракты. Странно после этого удивляться, что решил выжать из этой истории максимум. Затем зачем-то устроили с ним публичную перепалку, в итоге ничего не добились, а теперь еще и Крылов бросает клуб, как будто просто махнул рукой и понял, что ничего не контролирует.

Еще и Кравеца переподписали с таким видом, будто месяц назад не начинали искать ему замену. В общем, « » уже не будет таким, как прежде. За счет чего он может прибавить в следующем сезоне, я вообще не представляю.

Курьянову досталось жуткое наследство, которое он теперь должен разгребать, не имея ни малейшего опыта. Не позавидуешь », – сказал двукратный олимпийский чемпион.