Терещенко о том, что «Авангард» оставил Кравеца: «Сомневаюсь, что он сможет провести перестройку. Хартли – это топ, их нельзя сопоставлять»

Алексей Терещенко высказался о том, что «Авангард» продлил контракт с Михаилом Кравецом.

«Сможет ли Кравец сработаться с ? Это зависит только от них. Насколько я знаю Антона, он спокойный и коммуникабельный человек. Отлично понимает хоккей. Думаю, они разберутся в потребностях « ».

Проблема в том, что на рынке никого нет. Лимит на легионеров ужесточили, плюс они потеряли своих лидеров. Перед Антоном стоит очень сложная задача.

Я спокойно отношусь к назначению Кравеца. Сомневаюсь, что он сможет провести перестройку. Хартли – это топ, совершенно другой уровень. При всем уважении к , их нельзя сопоставлять», – сказал трехкратный чемпион мира .