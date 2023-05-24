Терещенко о том, что «Авангард» оставил Кравеца: «Сомневаюсь, что он сможет провести перестройку. Хартли – это топ, их нельзя сопоставлять»
Алексей Терещенко высказался о том, что «Авангард» продлил контракт с Михаилом Кравецом.
«Сможет ли Кравец сработаться с Курьяновым? Это зависит только от них. Насколько я знаю Антона, он спокойный и коммуникабельный человек. Отлично понимает хоккей. Думаю, они разберутся в потребностях «Авангарда».
Проблема в том, что на рынке никого нет. Лимит на легионеров ужесточили, плюс они потеряли своих лидеров. Перед Антоном стоит очень сложная задача.
Я спокойно отношусь к назначению Кравеца. Сомневаюсь, что он сможет провести перестройку. Хартли – это топ, совершенно другой уровень. При всем уважении к Кравецу, их нельзя сопоставлять», – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.
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