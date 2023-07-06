Зарипов не отказывался от должности в штабе «Ак Барса»: «Я открыт для всех предложений»

Данис Зарипов опроверг информацию об отказе от должности в тренерском штабе «Ак Барса».

– Не знаю, откуда у вас такая информация. В мой адрес ничего не поступало.

– А если поступит такое предложение поработать в «Барсе» или «Ирбисе», готовы поработать?

Я открыт для всех предложений. Если что-то будет, тогда и будет повод подумать над этим, – сказал бывший нападающий казанского клуба.

Билялетдинов сказал, что Зарипов не войдет в штаб «Ак Барса»: «Такого желания у него нет, но это нормально. Профессия тренера – это ежечасный труд»