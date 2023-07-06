Зарипов стал амбассадором Автопробега-2023: «Для меня очень важно поделиться своим опытом, чтобы любая структура включала в себя командные действия»

Экс-хоккеист Данис Зарипов стал амбассадором Автопробега-2023.

«Хотел бы поблагодарить федерацию ИЖС, особенно Рамиля Назимовича [Усманова] за приглашение. После того, как он озвучил планы, услышав этот масштаб и вообще его грандиозные идеи, я без раздумий поддержал его.

Потому что для меня тоже очень важно поделиться своим опытом, чтобы любая структура включала в себя командные действия. Я с детства провел всю свою спортивную жизнь в команде», – цитирует бывшего нападающего « » «Бизнес Online».

В изначальной версии новости сообщалось, что Зарипов стал амбассадором ралли «Шелковый путь». Позднее источник изменил новость.