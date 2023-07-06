Зарипов стал амбассадором Автопробега-2023: «Для меня очень важно поделиться своим опытом, чтобы любая структура включала в себя командные действия»

Теги Ак Барс Данис Зарипов ралли-рейды КХЛ Хоккей

Экс-хоккеист Данис Зарипов стал амбассадором Автопробега-2023.

«Хотел бы поблагодарить федерацию ИЖС, особенно Рамиля Назимовича [Усманова] за приглашение. После того, как он озвучил планы, услышав этот масштаб и вообще его грандиозные идеи, я без раздумий поддержал его.

Потому что для меня тоже очень важно поделиться своим опытом, чтобы любая структура включала в себя командные действия. Я с детства провел всю свою спортивную жизнь в команде», – цитирует бывшего нападающего «Ак Барса» «Бизнес Online». 

В изначальной версии новости сообщалось, что Зарипов стал амбассадором ралли «Шелковый путь». Позднее источник изменил новость. 

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1 комментарий

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Spider_7
Бизнес-онлайн, вы всё перепутали. Он стал амбассадором не ралли Шелковый путь, а другого автопробега.
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