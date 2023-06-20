Константин Лучевников: «Зарипов – человек с большой буквы, как на льду, так и в жизни. Всегда найдет подходящие слова»

Константин Лучевников поделился мнением о Данисе Зарипове.

– Вы родом из Челябинска, как и . Они помогали вам как земляку?

– Слава помогает не только мне, но и другим защитникам. Как опытный игрок может что-то подсказать. Как к земляку, особенного отношения нет, и Войнов уже давно уехал из Челябинска.

Если говорить про Зарипова, то когда я только пришел в команду и Данис узнал, что я тоже из «Мечела», мы поговорили про наш район и школу. Когда в « » я стал играть постоянно и не обходилось без ошибок, он подбадривал и подсказывал.

– Многие говорят, что Зарипов в жизни очень крутой человек.

– Данис – это человек с большой буквы, как на льду, так и в жизни. Всегда найдет подходящие слова, умеет завести и взбодрить команду.

– Жалко, что он принял решение завершить карьеру?

– Конечно, хочется, чтобы такие мастера и легенды играли подольше. Но это его решение. Значит, почувствовал, что пришло время заканчивать карьеру, – сказал защитник «Ак Барса» Лучевников.