Билялетдинов сказал, что Зарипов не войдет в штаб «Ак Барса»: «Такого желания у него нет, но это нормально. Профессия тренера – это ежечасный труд»

Данис Зарипов не планирует входить в тренерский штаб «Ак Барса».

Об этом сообщил главный тренер казанской команды .

– Рассматривался ли вариант вхождения в тренерский штаб ?

– В конце мая команду принимал глава Татарстана Рустам Минниханов. Во время встречи я спросил у Зарипова о возможной работе тренером. Оказалось, что такого желания у него нет.

Но это нормально. Профессия тренера довольно специфичная, это даже не ежедневный, а ежечасный труд. Не каждый хочет работать в этой должности. И не каждый может, – сказал Билялетдинов.