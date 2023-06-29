Билялетдинов сказал, что Зарипов не войдет в штаб «Ак Барса»: «Такого желания у него нет, но это нормально. Профессия тренера – это ежечасный труд»
Данис Зарипов не планирует входить в тренерский штаб «Ак Барса».
Об этом сообщил главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.
– Рассматривался ли вариант вхождения в тренерский штаб Даниса Зарипова?
– В конце мая команду принимал глава Татарстана Рустам Минниханов. Во время встречи я спросил у Зарипова о возможной работе тренером. Оказалось, что такого желания у него нет.
Но это нормально. Профессия тренера довольно специфичная, это даже не ежедневный, а ежечасный труд. Не каждый хочет работать в этой должности. И не каждый может, – сказал Билялетдинов.
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