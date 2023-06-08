Валиева, Билялетдинов, Тарпищев, Вяльбе, Зарипов, Радулов – в топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана по версии «Бизнес Online»

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«Бизнес Online» опубликовал топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана .

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Наиль Маганов – президент «Ак Барса»

2. Евгений Богачев – БК президент УНИКС

3. Марат Сафиуллин – президент «Рубина»

4. Владимир Леонов – министр спорта Татарстана

5. Асгат Сафаров – глава спортобщества «Динамо»

6. Рафкат Кантюков – президент «Зенита-Казань»

7. Ильсур Метшин – мэр Казани

8. Азат Кадыров – первый замминистра спорта РФ

9. Ильшат Фардиев – глава федерации лыжных гонок Татарстана

10. Дмитрий Конов – экс-глава СИБУРа

В топ-50 также вошли: генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин (13-е место), тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов (20), глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев (25), фигуристка Камила Валиева (29), глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе (35), хоккеисты «Ак Барса» Данис Зарипов (36) и Александр Радулов (38).

30 комментариев

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Бедоносец
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Алиначку забыли.😂
+40
-20
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Вечно в бане
Осталось только понять, какое отношение, фигурнокататели имеют к спорту, чтобы помешать их в список «Самых влиятельных людей в спорте…».
+22
-6
+16
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Recreated
Какая-то формулировка непонятная, что значит "влиятельный"!?(
+11
0
+11
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AllaS
Удивительно, как фигуристка с открытым допинг - делом попала во влиятельные персоны.
Прямо таки перевертыш . Видно Ордена и Пиар сыграли роль. Зашквал конечно.
+27
-19
+8
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несахар
"топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана "

господи, звучит то как, сколько пафоса)
бизнес онлайну заняться больше нечем? они что под форбс косят? там тоже всякие рейтинги любят.
одно не понимаю, зачем такие топы составлять? чтобы холопы знали, кто тут элита?
+10
-5
+5
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мистер бин
Ответ Ann P
Она из Удмуртии
Ну так в этом списке есть те кто не в Татарстане родились и даже вообще не татары.
+7
-2
+5
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Ann P
Ответ Бедоносец
Алиначку забыли.😂
Она из Удмуртии
+10
-6
+4
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несахар
Ответ AllaS
Удивительно, как фигуристка с открытым допинг - делом попала во влиятельные персоны. Прямо таки перевертыш . Видно Ордена и Пиар сыграли роль. Зашквал конечно.
кейс валиевой: попасться на допинге и стать национальным героем )))
+14
-10
+4
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Ярик01
Ответ Lapo Elkann
Из этого списка знаю только нашу Камилу и Вяльбе. Еще Тарпыщева, но он ведь из северо-кавказа .
А Вяльбе откуда? Из Магадана и Москвы. С чего вообще её к Татарстану притянули.
+5
-1
+4
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Алар
Слишком много для небольшой республики) И что они решают?
+3
0
+3
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Tyler Durden
А как же?
"Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдуллина Софья, Ринат Ибрагимов, Алсу, Марат Сафин (лар), Дасаев Ринат, Хаматова Чулпан!"
+3
-1
+2
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Алексей Ильин
Ответ Recreated
Какая-то формулировка непонятная, что значит "влиятельный"!?(
Ладно "влиятельный" - тут территориальная формулировка под вопросом, ибо тут не только те, кто родился в Татарстане или хотя бы тренируют татарстанские команды.
+2
0
+2
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Владислава Крюкова
Ответ AllaS
Удивительно, как фигуристка с открытым допинг - делом попала во влиятельные персоны. Прямо таки перевертыш . Видно Ордена и Пиар сыграли роль. Зашквал конечно.
Как может быть открытое допинг-дело, когда по нему уже решение существует с 14 декабря?
Кто ведёт расследование по этому открытому допинг-делу?
+8
-6
+2
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Бедоносец
Алиначку забыли.😂
В поезде.
+5
-4
+1
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Lubov Anikina
Ответ Бедоносец
Алиначку забыли.😂
Успокойтесь, в рейтинг включены из спортсменов только действующие
+1
0
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Ковид 07.10.52
Надо еще поделить на хорошее и плохое влияние...
+4
-3
+1
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Познающий
Ответ Владислава Крюкова
Кейс Валиевой - как стать спортсменом, чьи права были нарушены ВАДА и МОК
Опа на! Так это оказывается ВАДА и МОК подсыпали Валиевой в дедушкин стакан допинг.
Вона оно чё?!
+8
-7
+1
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Владислава Крюкова
Ответ Познающий
Опа на! Так это оказывается ВАДА и МОК подсыпали Валиевой в дедушкин стакан допинг. Вона оно чё?!
Нет. Вада и МОК нарушили права защищённого лица. Или вы это не признаете?
+4
-3
+1
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private dancer
Ответ несахар
"топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана " господи, звучит то как, сколько пафоса) бизнес онлайну заняться больше нечем? они что под форбс косят? там тоже всякие рейтинги любят. одно не понимаю, зачем такие топы составлять? чтобы холопы знали, кто тут элита?
скорее илита)))
+1
0
+1
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Dr. J 24
1. Шаймиев
2. Минниханов
0
0
0
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Angry_bear
Радулов из Нижнего Тагила. При чем Татарстан..?
0
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olvl
Ответ Recreated
Какая-то формулировка непонятная, что значит "влиятельный"!?(
Влияют на кого-то)
+2
-2
0
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Lapo Elkann
Ответ Познающий
БО известный хейтор Алины Загитовой, накинуть на прямую не может на сотрудника Татнефти и члена всемирного Конгреса Татар, так уже Алина у БО не только не та девочка, но и ещё не та татарка. О как! И к стати, в этом списке не все урожденный на территории РТ, и таки да, я никогда не был в РТ, как говориться - вам виднее, но не позорьтесь на весь мир, а не только в РФ включив в список представителя ФК Рубин, это надо же так умудриться, победителя Барселоны в матчах ЛЧ и европейских грандов помельче, дважды ЧР, КР и супер КР довести до банкротства и слить в ФНЛ. Ну гениально!!! PS Если включили Тарпищева, почему забыли про Марата и Динару Сафиных, у них то заслуг перед российским теннисом не меньше, а по по более то будет.
Вам известно , что сейчас Марат Сафин живет один в апартаментах с кошками и ничего общего с спортом не имеет. Ясно , что включили действующих спортсменов, тренеров и людей связанных с спортом. Загитова самая учпешная спортсменка , но теперь она не в спорте перешла в шоу биз.
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