Валиева, Билялетдинов, Тарпищев, Вяльбе, Зарипов, Радулов – в топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана по версии «Бизнес Online»

«Бизнес Online» опубликовал топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана .

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. – президент «Ак Барса»

2. – БК президент

3. Марат Сафиуллин – президент « »

4. Владимир Леонов – министр спорта Татарстана

5. Асгат Сафаров – глава спортобщества «Динамо»

6. Рафкат Кантюков – президент «Зенита-Казань»

7. Ильсур Метшин – мэр Казани

8. Азат Кадыров – первый замминистра спорта РФ

9. Ильшат Фардиев – глава федерации лыжных гонок Татарстана

10. Дмитрий Конов – экс-глава СИБУРа

В топ-50 также вошли: генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин (13-е место), тренер « » (20), глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев (25), фигуристка (29), глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе (35), хоккеисты «Ак Барса» (36) и (38).