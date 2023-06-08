Валиева, Билялетдинов, Тарпищев, Вяльбе, Зарипов, Радулов – в топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана по версии «Бизнес Online»
«Бизнес Online» опубликовал топ-50 влиятельных людей в спорте Татарстана .
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Наиль Маганов – президент «Ак Барса»
2. Евгений Богачев – БК президент УНИКС
3. Марат Сафиуллин – президент «Рубина»
4. Владимир Леонов – министр спорта Татарстана
5. Асгат Сафаров – глава спортобщества «Динамо»
6. Рафкат Кантюков – президент «Зенита-Казань»
7. Ильсур Метшин – мэр Казани
8. Азат Кадыров – первый замминистра спорта РФ
9. Ильшат Фардиев – глава федерации лыжных гонок Татарстана
10. Дмитрий Конов – экс-глава СИБУРа
В топ-50 также вошли: генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин (13-е место), тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов (20), глава Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев (25), фигуристка Камила Валиева (29), глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе (35), хоккеисты «Ак Барса» Данис Зарипов (36) и Александр Радулов (38).
Прямо таки перевертыш . Видно Ордена и Пиар сыграли роль. Зашквал конечно.
господи, звучит то как, сколько пафоса)
бизнес онлайну заняться больше нечем? они что под форбс косят? там тоже всякие рейтинги любят.
одно не понимаю, зачем такие топы составлять? чтобы холопы знали, кто тут элита?
"Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдуллина Софья, Ринат Ибрагимов, Алсу, Марат Сафин (лар), Дасаев Ринат, Хаматова Чулпан!"
Кто ведёт расследование по этому открытому допинг-делу?
Вона оно чё?!
2. Минниханов