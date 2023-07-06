«Филадельфия» подписала защитника Аттарда на два года, Мете – на один

«Филадельфия» объявила о подписании двоих хоккеистов.

К «Флайерс» присоединились защитники и Ронни Аттард. Первый подписал двусторонний контракт на один год с зарплатой 775 тысяч долларов, второй заключил соглашение на два сезона со средней зарплатой 850 тысяч долларов.

В минувшем сезоне НХЛ Аттард провел 68 матчей за «Лихай Вэлли» в АХЛ.

Мете в сезоне-2022/23 провел 11 матчей за «Торонто» в НХЛ и 6 – за «Торонто Марлис» в АХЛ.