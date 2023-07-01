«Филадельфия» подписала Пелинга на год и 1,4 млн долларов. «Питтсбург» не предложил игроку контракт

«Филадельфия» подписала форварда Райана Пелинга на год и 1,4 млн долларов.

24-летний игрок вышел на рынок свободных агентов, так как « » не сделал ему квалификационное предложение.

В минувшем сезоне нападающий провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (7+7) очков при среднем времени на льду 11:48.

Зарплата 25-го номера драфта НХЛ-2017 по прошлому контракту составляла 750 тысяч долларов.