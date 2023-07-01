«Филадельфия» подписала Пелинга на год и 1,4 млн долларов. «Питтсбург» не предложил игроку контракт

Теги переходы Питтсбург Филадельфия НХЛ Райан Пелинг Хоккей

«Филадельфия» подписала форварда Райана Пелинга на год и 1,4 млн долларов.

24-летний игрок вышел на рынок свободных агентов, так как «Питтсбург» не сделал ему квалификационное предложение. 

В минувшем сезоне нападающий провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (7+7) очков при среднем времени на льду 11:48. 

Зарплата 25-го номера драфта НХЛ-2017 по прошлому контракту составляла 750 тысяч долларов. 

2 комментария

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k-kaprizov
Питтсбург дураки, нормального игрока из боттома отпустили, играл за копейки, самые быстрые ноги сезона.
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Strannix
Дубас чморь тот ещё, норм игрок за минимум был. Сейчас всяких Нилетто в команду натащит
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