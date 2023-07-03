36-летний Марк Стаал подписал контракт с «Филадельфией» с зарплатой 1,1 млн долларов

Марк Стаал перешел в «Филадельфию» из «Флориды».

36-летний защитник подписал однолетнее соглашение с «Филадельфией» с кэпхитом 1,1 миллиона долларов.

В прошлом сезоне выступал за «Флориду».

Он сыграл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 15 (3+12) очков при полезности «плюс 10». В плей-офф не отметился результативными действиями в 21 игре.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 1101 матч и набрал 229 (52+177) баллов.