36-летний Марк Стаал подписал контракт с «Филадельфией» с зарплатой 1,1 млн долларов

Теги переходы Филадельфия Флорида НХЛ Марк Стаал Хоккей

Марк Стаал перешел в «Филадельфию» из «Флориды».

36-летний защитник подписал однолетнее соглашение с «Филадельфией» с кэпхитом 1,1 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Марк Стаал выступал за «Флориду».

Он сыграл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (3+12) очков при полезности «плюс 10». В плей-офф не отметился результативными действиями в 21 игре.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 1101 матч и набрал 229 (52+177) баллов.

1 комментарий

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крок 58
Марчелло! Топарь!
Хорошо еще порадует!!
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