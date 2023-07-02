«Филадельфия» подписала Хэтэуэя на 2 года с кэпхитом 2,375 млн долларов

«Филадельфия» подписала форварда Гарнета Хэтэуэя на 2 года с кэпхитом 2,375 млн долларов.

В минувшем сезоне 31-летний канадец выступал за «Вашингтон» и « », куда перешел перед дедлайном.

Он набрал 22 (13+9) очка в 84 матчах регулярного чемпионата. В 7 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл.

Всего в лиге он провел 457 матчей и набрал 122 (58+64) очков. В Кубке Стэнли – 31 игра и 6 (3+3) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 1,5 млн долларов.