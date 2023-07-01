«Бостон» подписал Джеймса ван Римсдайка на год и 1 млн долларов

Теги переходы возможные переходы Филадельфия Бостон НХЛ Джеймс ван Римсдайк Крис Джонстон Хоккей

«Бостон» подписал форварда Джеймса ван Римсдайка на год.

По данным инсайдера TSN Криса Джонстона, зарплата 34-летнего игрока (кэпхит) составит 1 миллионов долларов. 

В минувшем сезоне Джеймс ван Римсдайк набрал 29 (12+17) очков в 61 матче регулярного чемпионата за «Филадельфию». 

Всего в НХЛ 2-й номер драфта-2007 провел 940 матчей и набрал 591 (300+291) очко. В плей-офф – 71 игра и 31 (20+11) балл. 

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7 млн долларов.

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2 комментария

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Savardus
Не похоже, что Бостон собирается омолаживаться конечно)
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Мандалай
Ещё подписали Гики на 2 года по 2 млн и... вернули Лучича!
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