«Бостон» подписал Джеймса ван Римсдайка на год и 1 млн долларов

«Бостон» подписал форварда Джеймса ван Римсдайка на год.

По данным инсайдера TSN Криса Джонстона, зарплата 34-летнего игрока (кэпхит) составит 1 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Джеймс ван Римсдайк набрал 29 (12+17) очков в 61 матче регулярного чемпионата за «Филадельфию».

Всего в 2-й номер драфта-2007 провел 940 матчей и набрал 591 (300+291) очко. В плей-офф – 71 игра и 31 (20+11) балл.

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7 млн долларов.