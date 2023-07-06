Гендиректор «Салавата» о допинг-скандале в «Толпаре»: «Наступила активная стадия расследования. Надеемся на справедливое решение»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о допинговом скандале в «Толпаре».
7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков молодежной команды уфимцев был найден мельдоний.
«По «Толпару» как раз сейчас наступила активная стадия расследования. Надеемся на справедливое решение в отношении наших воспитанников», – сказал Ринат Баширов.
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