Гендиректор «Салавата» о допинг-скандале в «Толпаре»: «Наступила активная стадия расследования. Надеемся на справедливое решение»

Теги Салават Юлаев допинг КХЛ МХЛ Толпар ТАСС Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» высказался о допинговом скандале в «Толпаре».

7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи игроков молодежной команды уфимцев был найден мельдоний.

«По «Толпару» как раз сейчас наступила активная стадия расследования. Надеемся на справедливое решение в отношении наших воспитанников», – сказал Ринат Баширов

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