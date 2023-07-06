Зюзин о возможном уходе Хо-Сэнга из «Салавата»: «Потеря не большая, а сомнительная. У него очень неплохой потенциал даже по меркам НХЛ, но есть и скандальный ореол»

Теги Салават Юлаев Андрей Зюзин КХЛ Джош Хо-Сэнг Хоккей

Андрей Зюзин высказался о возможном уходе Джоша Хо-Сэнга из «Салавата Юлаева».

– Загадочный форвард Хо-Сэнг пока не подтвердил подписание нового контракта...

– Вот Хо-Сэнг как раз – потеря не большая, а сомнительная. Да, у него очень неплохой потенциал даже по меркам НХЛ, но существует и скандальный ореол. Вот и прошлый сезон «Салавата» прошел мимо Хо-Сэнга... Но проблема здесь в другом.

– В чем?

– После сокращения лимита на легионеров нельзя ошибаться с иностранцами. Все три позиции легионера должны быть укомплектованы игроками, чье лидерство не обсуждается.

Между тем, прошлый сезон «Салават» прошел, по сути, с одним полноценным легионером – форвардом Хмелевски, все остальные в основном лечились. Было время, чтобы найти на рынке еще двух Хмелевски – в разных амплуа. Да, рынок сейчас специфический, но эта задача хоть и сложная, но решаемая. Решить ее пока не получилось, и это большая проблема «Салавата».

– Не переоцениваем ли мы фактор легионеров?

– Любой сильный иностранец – большой плюс и фактор развития любого клуба. Работал тренером в «Салавате», когда Кирилл Капризов много тренировался рядом с Линусом Умарком и Теему Хартикайненом – и в том числе поэтому вырос в суперзвезду мирового хоккея.

Сомнительные легионеры, наоборот, тянут организацию вниз, приводят к косым взглядам одноклубников, молодежи. Прочитайте интервью капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина – и вы увидите отношение команды к тому же Хо-Сэнгу. Такие внутренние раздражители команде в ее становлении, мягко говоря, не помогают, – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».

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