Хо-Сэнг не принял контрактное предложение «Салавата Юлаева» (Metaratings)

Теги Салават Юлаев КХЛ Джош Хо-Сэнг Хоккей

Джош Хо-Сэнг не принял контрактное предложение от «Салавата».

Уфимский клуб закрепил за собой спортивные права на игрока, как сообщает Metaratings.

Таким образом, 27-летний канадец может не сыграть в предстоящем Фонбет Чемпионате КХЛ. 

В минувшем сезоне игрок получил травму в первой же игре регулярного чемпионата за «Салават», в которой сделал результативную передачу.

Он восстановился к плей-офф и провел 4 игры в серии с «Адмиралом», в которых не набрал очков. 

Ранее сообщалось, что уфимский клуб достиг устной договоренности с Хо-Сэнгом о продлении контракта. 

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16 комментариев

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Gord Lane
В апреле, когда был первый разговор и предварительные договорённости, доллар был 70 рублей, сейчас 88. А предложение от СЮ, так и осталось 40 миллионов. Поэтому и из Магнитки все легионеры убежали. Американцам и Канадцам плевать на политику, а вот денюжку плати
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Ачиваков Марат
А какой был пиар по поводу него. В итоге похоже на аферу. Хапнул бабки и в кусты. Потому, квк второй раз не прокатит, болельщики и так недовольны.
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продавец-пипец
Ответ Strannix
Ну и пофиг, Козлов сейчас в США, кого-нибудь найдет
От мёртвого осла уши!
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GreenUfa
Ответ Oleg Olegov
Круче него в России была только карьера Шабазза Напьера)
Терри за Спартак тоже прилично попылил
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Rudenzik
Невелика потеря
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Rally
Легенда КХЛ )
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продавец-пипец
Ответ Oleg Olegov
Круче него в России была только карьера Шабазза Напьера)
А Летанга в СКА забыл???
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Камиль Мухаметшин
ну и отлично 👍
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Strannix
Ну и пофиг, Козлов сейчас в США, кого-нибудь найдет
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Oleg Olegov
Круче него в России была только карьера Шабазза Напьера)
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Фарит Хайруллин
Получился и в кусты надо было думать
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dosatuy
Чего они зациклились на нем? Как будто Кросби сорвался.
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Игорь Игорев
Ответ Oleg Olegov
Круче него в России была только карьера Шабазза Напьера)
Летанг ещё нормально денег в Питере накосил за меньше, чем месяц)
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Strannix
Ответ Игорь Игорев
Летанг ещё нормально денег в Питере накосил за меньше, чем месяц)
Летанг 1 или 2 был в Ска)
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Сергей Орлов
Ответ Oleg Olegov
Круче него в России была только карьера Шабазза Напьера)
У Напьера всё-таки была очень серьёзная травма, а потом война началась.
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