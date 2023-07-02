Хо-Сэнг не принял контрактное предложение «Салавата Юлаева» (Metaratings)
Джош Хо-Сэнг не принял контрактное предложение от «Салавата».
Уфимский клуб закрепил за собой спортивные права на игрока, как сообщает Metaratings.
Таким образом, 27-летний канадец может не сыграть в предстоящем Фонбет Чемпионате КХЛ.
В минувшем сезоне игрок получил травму в первой же игре регулярного чемпионата за «Салават», в которой сделал результативную передачу.
Он восстановился к плей-офф и провел 4 игры в серии с «Адмиралом», в которых не набрал очков.
Ранее сообщалось, что уфимский клуб достиг устной договоренности с Хо-Сэнгом о продлении контракта.
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