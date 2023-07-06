Зюзин об уходе Мухамадуллина из «Салавата»: «Поторопился с отъездом. В «Сан-Хосе» экспериментов с молодежью будет минимум»

Теги Салават Юлаев Сан-Хосе Андрей Зюзин НХЛ АХЛ КХЛ Сан-Хосе Барракуда Шакир Мухамадуллин Хоккей

Андрей Зюзин оценил перспективы Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе».

– На прошедшей неделе с «Салаватом» официально попрощался молодой защитник Мухамадуллин, улетающий за океан в систему «Сан-Хосе». Потеря?

– Потеря, и большая. В прошлом сезоне Шакир сделал в «Салавате» хороший шаг вперед, штаб Козлова доверял ему ведущие роли, был виден прогресс – и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве.

Мне казалось, что приоритетом спортивного отдела клуба в межсезонье должно было стать удержание Мухамадуллина. К сожалению, этого не произошло. На мой взгляд, он поторопился с отъездом.

– Почему, ведь в его багаже полноценный сезон в КХЛ?

– Может, в каких-то моментах Шакир действительно готов к заокеанской карьере, но тут нужно обязательно учитывать нюансы внутри его нового клуба. У молодого генменеджера «Сан-Хосе» Грира впереди ключевой сезон. После неудачи в чемпионате-2022/23 кровь из носу нужно давать кубковый результат.

В такой ситуации экспериментов с составом и прежде всего с молодежью в «Сан-Хосе» будет минимум. Значит, Шакир рискует провести сезон в «Сан-Хосе Барракуда», одном из слабейших клубов АХЛ. Так что тот бесценный опыт, который он мог бы получить в предстоящем сезоне в «Салавате» на лидерской роли, вряд ли будет получен в «Барракуде».

– Можно ли было Мухамадуллина удержать в Уфе?

– Тут нужен профессиональный подход и профессиональный разговор внутри организации. Дело не только в деньгах, но и в правильном построении карьеры, прогнозировании нюансов ситуации в клубах НХЛ и КХЛ. 

Понятно, что тот же Козлов с его огромным опытом может дать какие-то детальные советы. Но в первую очередь это дело не тренера, а спортивного директора, менеджера и так далее, определяющих кадровую политику клуба.

Еще для «Салавата» очень важен республиканский фактор. Вокруг Мухамадуллина, местного воспитанника и очень эффектного молодого игрока, можно было строить раскрутку клуба. В Башкортостане он мог бы стать спортсменом с обложки, мальчишки в Республике брали бы с него пример. Увы, это шанс упущен. Жаль, – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».

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5 комментариев

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saa1910mail@gmail.com
какой кубковый результат? у сх сейчас в обороне 1.5 защитника. если не сейчас пробиваться, то когда?
+13
0
+13
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dudkinrs82
Какой кубковый результат???
О чем он вообще?
Хосе как и Фили без плата лет 5 будут
+1
0
+1
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Джон Мщузавсех
Квартиру на выход СХ в по уже можно ставить?)
0
0
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J-12
бред
0
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0
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Дмитрий Дашковский
Мне порой кажется что мы диванные эксперты лучше понимаем многие вещи а что у сан Хосе супер команда им как раз щас и надо эксперементировать с молодёжью разве нет
0
0
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