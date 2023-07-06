Зюзин об уходе Мухамадуллина из «Салавата»: «Поторопился с отъездом. В «Сан-Хосе» экспериментов с молодежью будет минимум»
Андрей Зюзин оценил перспективы Шакира Мухамадуллина в «Сан-Хосе».
– На прошедшей неделе с «Салаватом» официально попрощался молодой защитник Мухамадуллин, улетающий за океан в систему «Сан-Хосе». Потеря?
– Потеря, и большая. В прошлом сезоне Шакир сделал в «Салавате» хороший шаг вперед, штаб Козлова доверял ему ведущие роли, был виден прогресс – и в большинстве, и в равных составах, и в меньшинстве.
Мне казалось, что приоритетом спортивного отдела клуба в межсезонье должно было стать удержание Мухамадуллина. К сожалению, этого не произошло. На мой взгляд, он поторопился с отъездом.
– Почему, ведь в его багаже полноценный сезон в КХЛ?
– Может, в каких-то моментах Шакир действительно готов к заокеанской карьере, но тут нужно обязательно учитывать нюансы внутри его нового клуба. У молодого генменеджера «Сан-Хосе» Грира впереди ключевой сезон. После неудачи в чемпионате-2022/23 кровь из носу нужно давать кубковый результат.
В такой ситуации экспериментов с составом и прежде всего с молодежью в «Сан-Хосе» будет минимум. Значит, Шакир рискует провести сезон в «Сан-Хосе Барракуда», одном из слабейших клубов АХЛ. Так что тот бесценный опыт, который он мог бы получить в предстоящем сезоне в «Салавате» на лидерской роли, вряд ли будет получен в «Барракуде».
– Можно ли было Мухамадуллина удержать в Уфе?
– Тут нужен профессиональный подход и профессиональный разговор внутри организации. Дело не только в деньгах, но и в правильном построении карьеры, прогнозировании нюансов ситуации в клубах НХЛ и КХЛ.
Понятно, что тот же Козлов с его огромным опытом может дать какие-то детальные советы. Но в первую очередь это дело не тренера, а спортивного директора, менеджера и так далее, определяющих кадровую политику клуба.
Еще для «Салавата» очень важен республиканский фактор. Вокруг Мухамадуллина, местного воспитанника и очень эффектного молодого игрока, можно было строить раскрутку клуба. В Башкортостане он мог бы стать спортсменом с обложки, мальчишки в Республике брали бы с него пример. Увы, это шанс упущен. Жаль, – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».
О чем он вообще?
Хосе как и Фили без плата лет 5 будут