Хо-Сэнг раздумывает о завершении карьеры («Матч ТВ»)

Теги Салават Юлаев НХЛ КХЛ Джош Хо-Сэнг Матч ТВ Хоккей

Джош Хо-Сэнг может завершить карьеру.

В конце марта Хо‑Сэнг отправился в Северную Америку, договорившись о подписании нового контракта с «Салаватом Юлаевым».

Зарплата легионера на следующий была сокращена по сравнению с прошлым годом.

Уфимский клуб выплатил Хо‑Сэнгу все деньги за сезон‑2022/23, погасив трехмесячную задолженность.

Отмечается, что в «Салавате» уже подготовили презентацию подписания нового контракта с хоккеистом.

Как информирует «Матч ТВ», теперь канадец заявил, что до сих пор не принял решение о своей карьере. Хо‑Сэнг раздумывает над ее завершением и обсуждает это вместе с семьей.

В минувшем сезоне игрок получил травму в первой же игре регулярного чемпионата за «Салават», в которой сделал результативную передачу.

Он восстановился к плей-офф и провел четыре игры в серии с «Адмиралом», в которых не набрал очков.

4 комментария

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Booligan
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кто это?
Мастер восточных боевых искусств, раздел медитация и философия
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SERJJ
кто это?
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Dragon10
Никто в лиге, наверное, не сможет уже переплюнуть Баширова с его мутными схемами на хо сэнге
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Профи66
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кто это?
Халявчик и партнер..)))
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