Хо-Сэнг раздумывает о завершении карьеры («Матч ТВ»)

Джош Хо-Сэнг может завершить карьеру.

В конце марта Хо‑Сэнг отправился в Северную Америку, договорившись о подписании нового контракта с « ».

Зарплата легионера на следующий была сокращена по сравнению с прошлым годом.

Уфимский клуб выплатил Хо‑Сэнгу все деньги за сезон‑2022/23, погасив трехмесячную задолженность.

Отмечается, что в «Салавате» уже подготовили презентацию подписания нового контракта с хоккеистом.

Как информирует «Матч ТВ», теперь канадец заявил, что до сих пор не принял решение о своей карьере. Хо‑Сэнг раздумывает над ее завершением и обсуждает это вместе с семьей.

В минувшем сезоне игрок получил травму в первой же игре регулярного чемпионата за «Салават», в которой сделал результативную передачу.

Он восстановился к плей-офф и провел четыре игры в серии с «Адмиралом», в которых не набрал очков.