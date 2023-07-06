«Салавату» однозначно необходимо усиление. Иначе молодую команду ждет еще один драматический сезон». Зюзин об уфимцах

Теги Салават Юлаев возможные переходы Андрей Зюзин КХЛ Хоккей

Андрей Зюзин считает, что «Салават Юлаев» должен усилить свой состав.

– В целом за лето «Салават» стал слабее или сильнее?

– Если говорить о лидерах в линиях, то много разговоров о вратаре-новичке Самонове. Надеюсь, в Уфе он наконец найдет свою команду и избавится от ярлыка талантливого, но не стабильного.

При этом ушел первый центр Кадейкин и самый талантливый защитник – Мухамадуллин. Плюс в команде, по сути, лишь один легионер. 

– Вывод?

– В такой ситуации Уфе однозначно необходимо усиление. Иначе молодую команду ждет еще один драматический сезон, – сказал экс-защитник «Салавата Юлаева».

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