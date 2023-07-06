«Салавату» однозначно необходимо усиление. Иначе молодую команду ждет еще один драматический сезон». Зюзин об уфимцах

Андрей Зюзин считает, что «Салават Юлаев» должен усилить свой состав.

– В целом за лето «Салават» стал слабее или сильнее?

– Если говорить о лидерах в линиях, то много разговоров о вратаре-новичке Самонове. Надеюсь, в Уфе он наконец найдет свою команду и избавится от ярлыка талантливого, но не стабильного.

При этом ушел первый центр Кадейкин и самый талантливый защитник – Мухамадуллин. Плюс в команде, по сути, лишь один легионер.

– Вывод?

– В такой ситуации Уфе однозначно необходимо усиление. Иначе молодую команду ждет еще один драматический сезон, – сказал экс-защитник « ».